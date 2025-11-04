Mayoría de estadounidenses dice que aranceles han sido un golpe a la economía familiar, según ABC

En respuesta a la política arancelaria impuesta por Donald Trump, aproximadamente 7 de cada 10 estadounidenses afirman gastar más en alimentos que el año pasado, y cerca de 6 de cada 10 dicen gastar más en servicios públicos. Otros 4 de cada 10, aproximadamente, afirman gastar más en atención médica, vivienda y gasolina que el año pasado.

De acuerdo a una encuesta de ABC News/Washington Post/Ipsos, la mayoría de los estadounidenses afirman que están gastando más en comestibles y servicios públicos y que los aranceles perjudican la inflación, la economía y su propia situación financiera.

La mayoría de los demócratas (89%), independientes (73%) y republicanos (52%) afirman estar gastando más dinero en alimentos este año. Un mayor porcentaje de demócratas que de independientes o republicanos declara estar gastando más en todas las categorías analizadas.

Según el ejercicio estadístico, en general, el 65% de los estadounidenses desaprueba la gestión arancelaria de Trump, incluyendo al 96% de los demócratas, el 72% de los independientes y el 29% de los republicanos.

Más de seis de cada diez estadounidenses afirman que los aranceles impuestos por Estados Unidos perjudican la inflación en el país, mientras que aproximadamente seis de cada diez dicen que también perjudican a los países a los que se les imponen aranceles y a la economía estadounidense. Una mayoría del 55% afirma que los aranceles afectan negativamente la situación financiera de sus familias.

Una mayoría afirma que los aranceles perjudican a las empresas manufactureras estadounidenses (45%) y a las personas que consiguen empleo en los EE.UU. (42%).

Dado el entorno, la Corte Suprema inicia el miércoles las audiencias sobre demandas contra la política arancelaria del presidente Donald Trump, su arma comercial y diplomática en la plataforma conservadora America First.

La decisión del Máximo Tribunal de la nación tendrá importantes repercusiones, pero la sentencia podría demorarse meses.

