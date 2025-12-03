¿Por qué las contrataciones estacionales están cayendo a mínimos históricos?

Aunque durante las temporadas de mayor movimiento comercial se suele contratar empleados extras para afrontar la alta demanda, este año según la Federación Nacional de Minoristas (NRF) de Estados Unidos, prevé que la contratación de trabajadores será leve.

De acuerdo con la entidad, se espera una caída fuerte en la contratación este año durante la temporada decembrina en comparación con el año anterior, las cifras indican que serán entre 265,000 y 365,000 a diferencia de los 442,000 del 2024, lo que representa una caída del 40%.

Al respecto, Mark Mathews, economista del NRF, comentó que este año, pese a que las ventas sorprendentemente se han disparado en las fechas de mayor oferta como Black Friday y Cyber Monday, los minoristas tienen un enfoque de contratación más cauteloso para el último mes de este año.

“Creo que la incertidumbre que hemos visto en la economía y en los negocios minoristas a lo largo del año ha llevado a algunos minoristas a mantenerse al margen un poco cuando se trata de tomar algunas de estas decisiones de contratación, porque este no es un año normal desde una perspectiva histórica”, indicó Mathews.

Si bien, un análisis desarrollado y publicado por Adobe Analytics destaca que las ventas navideñas aumentaron entre un 4% y 7% en comparación con el año pasado esto no quiere decir que hay más compradores, según Salesforce este aumento de las ventas indica que hay precios más altos, en otras palabras, los compradores pagan más mientras compran menos esto señala la razón por la cual requieren menos empleados para atender a los clientes.

Pese a que datos del Departamento de Trabajo señalan que este año hay un aumento de 70,000 trabajadores minoristas, esto tan solo representa un aumento de 0.5%, además la tendencia entre cadenas como Walmart y Target es que están ofreciéndole más horas permanentes a sus empleados actuales y disminuyendo sus contrataciones estacionales.

Una encuesta de Challenger Gray and Christmas reveló que para finales de este año la contratación estacional ha caído a los niveles más bajos, incluso más que los registrados durante la Gran Recesión de 2009 o la pandemia del Covid-19.

En este sentido, Andy Challenger, vicepresidente sénior de la firma, destacó que “llevamos un año y medio o dos años observando una desaceleración bastante constante del mercado laboral”, dijo.

Challenger señala un factor que no se puede esconder o dejar de lado: la automatización de muchas empresas este año. La mano de obra cada vez es menos necesaria y mientras esto ocurre, el número de búsquedas de empleo estacional se ha disparado en los últimos dos años.

Para Cory Stahle, economista sénior de Indeed “lo que observamos en este mercado de contratación temporal refleja claramente lo que observamos en el mercado laboral en general: el mercado se ha enfriado y, por lo tanto, ahora hay menos oportunidades que hace unos años”, mencionó.

La pregunta más importante entonces sería ¿se podrá revertir esta situación? Al igual que los consumidores, los comercios también se enfrentan a la alta inflación aunada las elevadas tarifas arancelarias. Aunque los minoristas se han mostrado conservadores sobre las contrataciones en esta primera semana de diciembre, la tendencia se puede revertir a medida que pasan los días y las ventas siguen aumentando.

