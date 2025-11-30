Ventas en línea durante el Black Friday en EE.UU. superaron los $11,800 millones

Aunque los economistas han señalado que este año, las ventas durante la temporada decembrina, incluyendo fechas de descuentos como el Black Friday y Cyber ​​Monday, serán atípicas, ya que están cargadas de incertidumbre debido a la inflación, los aranceles y los cambios en la política monetaria.

Según Adobe Analytics, las ventas en línea durante este viernes 28 de noviembre alcanzaron un nivel récord de $11.800 millones de dólares, es decir, que el comercio electrónico aumentó en Viernes Negro un 9.1% en comparación con el año anterior.

Al respecto, Joe Shasteen, gerente global de análisis avanzado de RetailNext, comentó que “la cuestión no es solo que los compradores se quedaron en casa, sino que están cambiando cómo y cuándo compran”, dijo.

De acuerdo con el análisis de Adobe, las compras se hicieron en su mayoría desde dispositivos móviles, y según Shasteen la tendencia ahora es que los consumidores distribuyen sus compras a lo largo de un período e incluso pueden entrar a las tiendas con un objetivo que no se ha visto en temporadas anteriores.

Los datos de RetailNext también señalan que las compras en tiendas físicas también están disminuyendo, y durante el Black Friday de este año cayó un 3.6% en comparación con el año pasado.

Adobe indicó además que durante el Día de Acción de Gracias los consumidores estadounidenses gastaron un récord de $6,400 millones de dólares por compras en línea, y la inteligencia artificial formó parte de ello con los servicios de compra, publicidad y marketing en redes sociales.

Por su parte, la Federación Nacional de Minoristas prevé que los consumidores este año podrían gastar más de un billón de dólares donde cada vez más estadounidenses recurren a planes de “compra ahora, paga después”.

