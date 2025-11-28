window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Siguen las ofertas de Black Friday: 15 productos con descuento

Ofertas vigentes de Black Friday: 15 productos con precios rebajados en tecnología, hogar y estilo para aprovechar antes de que terminen

No demores en tomar tus decisiones, porque los descuentos por Black Friday ya están en cuenta regresiva.

No demores en tomar tus decisiones, porque los descuentos por Black Friday ya están en cuenta regresiva.

Por  Alberto Daniel Barboza

El Black Friday continúa dejando precios reducidos en tecnología, hogar, moda y artículos. Si todavía no has aprovechado la temporada, este es el momento: las tiendas más importantes mantienen rebajas atractivas que van desde pequeños accesorios hasta electrodomésticos de alta gama.

Te compartimos una selección variada con 15 de las ofertas más destacadas y vigentes, pero no demores en tomar tus decisiones, porque los descuentos ya están en cuenta regresiva.

Te detallamos el producto, el precio original con su descuento aplicado y el precio final.

15 ofertas por Black Friday que puedes aprovechar ahora mismo

1. Madden NFL 26 – PS5

Videojuego deportivo para PlayStation 5 en formato físico.

  • Precio original: $69.99
  • Descuento: 60%
  • Precio de oferta: $27.99

2. Ring Video Doorbell (modelo 2024)

Timbre con cámara HD, detección de movimiento y audio bidireccional.

  • Precio original: $99.99
  • Descuento: 50%
  • Precio de oferta: $49.99

3. Amazon Fire HD 10 Kids (2023)

Tablet infantil con controles parentales y garantía de 2 años.

  • Precio original: $189.99
  • Descuento: 45%
  • Precio de oferta: $104.99

4. McCook Juego de cuchillos con bloque

Set de acero inoxidable alemán con afilador incorporado.

  • Precio original: $125.99
  • Descuento: 54%
  • Precio de oferta: $57.99

5. Govee RGBIC Lámpara de Pie LED

Lámpara inteligente con sincronización musical y control por voz.

  • Precio original: $99.99
  • Descuento: 45%
  • Precio de oferta: $54.99

6. EDX Silla Gamer Ergonómica

Silla con soporte lumbar, reposabrazos ajustables y diseño de carreras.

  • Precio original: $137.99
  • Descuento: US$61.02
  • Precio de oferta: $76.97

7. Nestl Juego de Sábanas Serie 1800 (Queen)

Juego de microfibra suave, bolsillo profundo y varias opciones de color.

  • Precio original: US$64.99
  • Descuento: $47.51
  • Precio de oferta: $17.48

8. Gourmia 6qt Digital Window Air Fryer (12 Presets & Guided Cooking)

  • Freidora de aire de 6 cuartos con ventana frontal y 12 configuraciones automáticas.
  • Precio de oferta: $39.99
  • Precio original: $69.99
  • Descuento: $30

9. Beats Solo 4 Bluetooth Wireless On-Ear Headphones

Audífonos inalámbricos con sonido equilibrado y batería de larga duración.

  • Precio de oferta: $79.99 – $129.99
  • Precio original: $199.99
  • Descuento: $70–$120 según color/modelo

10. Red Plaid Holiday Matching Family Pajamas – Wondershop™

Pijamas navideñas coordinadas para toda la familia en diseño tartán rojo.

  • Precio de oferta: $3.00 – $7.20
  • Precio original: $5.00 – $12.00
  • Descuento: Aproximadamente 40%

11. PlayStation 5 Pro Console

Consola PS5 Pro, con mejoras gráficas y rendimiento optimizado para juegos 4K.

  • Precio de oferta: $649.99
  • Precio original: $749.99
  • Descuento: $100

12. Vitamix Alta Pro Blender

Licuadora profesional de alto rendimiento con múltiples velocidades.

  • Precio de oferta: $299.99
  • Precio original: $399.99
  • Descuento: $100

13. Samsung Bespoke 4-Door French Door Smart Refrigerator (Beverage Center)

Refrigerador inteligente de 4 puertas, disponible en modelos estándar o counter depth.

  • Precio de oferta: $1,899.99 – $2,099.99
  • Precio original: $2,999.99 – $3,099.99 (según modelo)
  • Descuento: $1,000 – $1,100

14. Dell 16″ Touchscreen Laptop

Laptop de 16 pulgadas con pantalla táctil y dos años de soporte técnico.

  • Precio de oferta: $549.99
  • Precio original: $799.99
  • Descuento: $250

15. Dyson Supersonic Hair Dryer

Secador profesional con cinco accesorios y base incluida.

  • Precio de oferta: $359.99
  • Precio original: $489.99
  • Descuento: $130

