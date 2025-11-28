Siguen las ofertas de Black Friday: 15 productos con descuento
Ofertas vigentes de Black Friday: 15 productos con precios rebajados en tecnología, hogar y estilo para aprovechar antes de que terminen
El Black Friday continúa dejando precios reducidos en tecnología, hogar, moda y artículos. Si todavía no has aprovechado la temporada, este es el momento: las tiendas más importantes mantienen rebajas atractivas que van desde pequeños accesorios hasta electrodomésticos de alta gama.
Te compartimos una selección variada con 15 de las ofertas más destacadas y vigentes, pero no demores en tomar tus decisiones, porque los descuentos ya están en cuenta regresiva.
Te detallamos el producto, el precio original con su descuento aplicado y el precio final.
15 ofertas por Black Friday que puedes aprovechar ahora mismo
1. Madden NFL 26 – PS5
Videojuego deportivo para PlayStation 5 en formato físico.
- Precio original: $69.99
- Descuento: 60%
- Precio de oferta: $27.99
2. Ring Video Doorbell (modelo 2024)
Timbre con cámara HD, detección de movimiento y audio bidireccional.
- Precio original: $99.99
- Descuento: 50%
- Precio de oferta: $49.99
3. Amazon Fire HD 10 Kids (2023)
Tablet infantil con controles parentales y garantía de 2 años.
- Precio original: $189.99
- Descuento: 45%
- Precio de oferta: $104.99
4. McCook Juego de cuchillos con bloque
Set de acero inoxidable alemán con afilador incorporado.
- Precio original: $125.99
- Descuento: 54%
- Precio de oferta: $57.99
5. Govee RGBIC Lámpara de Pie LED
Lámpara inteligente con sincronización musical y control por voz.
- Precio original: $99.99
- Descuento: 45%
- Precio de oferta: $54.99
6. EDX Silla Gamer Ergonómica
Silla con soporte lumbar, reposabrazos ajustables y diseño de carreras.
- Precio original: $137.99
- Descuento: US$61.02
- Precio de oferta: $76.97
7. Nestl Juego de Sábanas Serie 1800 (Queen)
Juego de microfibra suave, bolsillo profundo y varias opciones de color.
- Precio original: US$64.99
- Descuento: $47.51
- Precio de oferta: $17.48
8. Gourmia 6qt Digital Window Air Fryer (12 Presets & Guided Cooking)
- Freidora de aire de 6 cuartos con ventana frontal y 12 configuraciones automáticas.
- Precio de oferta: $39.99
- Precio original: $69.99
- Descuento: $30
9. Beats Solo 4 Bluetooth Wireless On-Ear Headphones
Audífonos inalámbricos con sonido equilibrado y batería de larga duración.
- Precio de oferta: $79.99 – $129.99
- Precio original: $199.99
- Descuento: $70–$120 según color/modelo
10. Red Plaid Holiday Matching Family Pajamas – Wondershop™
Pijamas navideñas coordinadas para toda la familia en diseño tartán rojo.
- Precio de oferta: $3.00 – $7.20
- Precio original: $5.00 – $12.00
- Descuento: Aproximadamente 40%
11. PlayStation 5 Pro Console
Consola PS5 Pro, con mejoras gráficas y rendimiento optimizado para juegos 4K.
- Precio de oferta: $649.99
- Precio original: $749.99
- Descuento: $100
12. Vitamix Alta Pro Blender
Licuadora profesional de alto rendimiento con múltiples velocidades.
- Precio de oferta: $299.99
- Precio original: $399.99
- Descuento: $100
13. Samsung Bespoke 4-Door French Door Smart Refrigerator (Beverage Center)
Refrigerador inteligente de 4 puertas, disponible en modelos estándar o counter depth.
- Precio de oferta: $1,899.99 – $2,099.99
- Precio original: $2,999.99 – $3,099.99 (según modelo)
- Descuento: $1,000 – $1,100
14. Dell 16″ Touchscreen Laptop
Laptop de 16 pulgadas con pantalla táctil y dos años de soporte técnico.
- Precio de oferta: $549.99
- Precio original: $799.99
- Descuento: $250
15. Dyson Supersonic Hair Dryer
Secador profesional con cinco accesorios y base incluida.
- Precio de oferta: $359.99
- Precio original: $489.99
- Descuento: $130