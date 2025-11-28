Poca gente sale de compras en el fin de semana de Black Friday

Si bien las redadas de migración ya no son tan constantes en el sur de California, aunque continúan, el daño que ha causado la administración del presidente Donald Trump ya está hecho: la gente tiene miedo de salir de compras en plena temporada decembrina y los negocios pequeños que son propiedad de minorías continúan sufriendo las consecuencias.

“Muchos negocios están pasando apuros”, dijo la propietaria de una tienda de ropa en Plaza México de Lynwood, donde hay numerosos espacios vacíos y están disponibles para renta.

“Algunos lugares llevan dos o tres años prácticamente desiertos”, dijo la informante, quien pidió no ser identificada.

M+D Properties, dirigida por Donald y Min Chae, los propietarios anteriores de Plaza México tuvieron dificultades para mantener sus propiedades comerciales y pusieron a venta el complejo comercial de uso mixto de 55,900 metros cuadrados. En una subasta, Sterling Organization compró Plaza México por $165 millones, en 2022.

En Plaza México, muchos negocios se fueron y, entre los que todavía permanecen los encargados y dueños añoran los días gloriosos en los que el público abarrotaba las tiendas, restaurantes, negocios y lugares de esparcimiento.

“Vine porque quería comprar una televisión de 50 pulgadas”, dijo Elba Murillo, quien acudió a la tienda Curacao, junto con sus hijos Yahaira, Yair y Camila, además de Oscar Romo, el esposo de Yahaira.

La señora Elba y aproximadamente 100 personas madrugaron el jueves para aprovechar las ofertas previas al Día de Acción de Gracias como la computadora portal con pantalla táctil que, de $149.99 se ofreció a $99.99, es decir, con 60% de descuento, o bien la estufa de gas de acero inoxidable de 4.8 pies cúbicos, de $499,99 a un precio menor de $399.00.

“Todo está muy caro”, se quejó Byron Monroy, un plomero de Watts. Él compró un árbol de Navidad.

“La gente tiene miedo de salir a la calle por inmigración”, añadió su esposa Kimberly Ibarra.

Pocos clientes y negocios sufren

J. M., encargada de una tienda de ropa mencionó que el negocio donde trabaja tiene que se abrió en Plaza México y ha observado un declive significativo en las ventas.

Muchos negocios vacios en Plaza México.

“Creo que muchos cerraron debido al aumento de la renta y cambios de dueños”, dijo J.M. “Es triste lo que está pasando con los negocios; también ya se fueron los vendedores que estaban en la plaza…los quitaron, a pesar de que pagaban sus cuotas y prácticamente se murió el negocio”.

Según Beacon Economics, las pequeñas empresas propiedad de minorías son fundamentales para la economía de California, ya que constituyen 1.9 millones o casi la mitad de los 4.1 millones de negocios en el estado.

Uno de esos negocios es “Alma y Corazón de México”, un negocio de artesanías, trajes típicos y artículos religiosos de Lupita Fonseca, al cual pocos o casi ningún cliente se acercaba.

“Aquí [a Plaza México] ha venido tres veces inmigración, pero no los han dejado entrar”, dijo la mujer, originaria de Michoacán. “Y, como verá, la gente no ha salido a hacer compras”.

Amanda Hernández, dueña de un salón de corte de pelo, Susie’s Salon, el cual abrió desde hace más de 20 años, consideró que los negocios en Plaza México han bajado sus ingresos “por inmigración”.

“Creo que será por las redadas. Mucha gente tiene miedo”, afirmó. “Aquí ha dejado de venir la gente en un 40%, pero tratamos de seguir trabajando. Primero Dios, cuando cambien a ese presidente [Donald Trump] ojalá se acaben las redadas”.

Menos empleados latinos

Un informe reciente de Americans for Tax Fairness (ATF) revela que el crecimiento laboral en industrias con alto índice de empleo latino, como la construcción, la manufactura y los servicios de salud, se desplomó durante los primeros ocho meses de la administración Trump, en comparación con el mismo período de 2024 bajo la presidencia de Biden.

“Antes trabajaba hasta 12 horas y ahora, a duras penas me dan trabajo tres días y pocas horas”, se quejó Miguel Durán, un trabajador de la construcción nacido en El Salvador, quien salió de compras con su esposa Alba.

“Todo se vino abajo por los problemas de inmigración”.

De hecho, las industrias con una alta concentración de trabajadores latinos crearon casi 300,000 empleos menos entre enero y agosto de 2025 que durante los mismos meses de 2024, una disminución de más de un tercio (35%), según la ATF.

“Las políticas fiscales republicanas están perjudicando a todo el país, pero como de costumbre, los latinos se están viendo especialmente afectados”, declaró David Kass, director ejecutivo de Americans for Tax Fairness.

“El presidente Trump y los republicanos del Congreso otorgaron grandes recortes de impuestos a multimillonarios, recortaron la atención médica y la nutrición para trabajadores y familias, e implementaron aranceles incomprensibles”.

Las tiendas reportan una gran baja en las ventas. Crédito: Fotos: Jorge Luis Macías

La excepción de la regla

En Plaza México, uno de los pocos establecimientos concurridos es la Birrería Jalisco.

“El éxito de los señores Luz y Ricardo González se debe a la receta única de la birria de chivo estilo Jalisco que aquí se prepara”, dijo orgullosa Marisol Pérez, encargada del negocio. “Además, aquí se respira un buen ambiente familiar”.

Pérez, añadió que los propietarios de Birriería Jalisco tienen un enfoque claro en su negocio y atienden con mucho respeto y amabilidad a todos sus clientes.

“Creo que los empresarios latinos deben tener paciencia para que prosperen otra vez sus negocios, tal como lo hizo don Bonifacio González, el fundador de este negocio”, señaló Pérez.