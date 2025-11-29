Cyber Monday: las tres claves que te salvarán de caer en estafas

El Cyber Monday atrae millones de compradores en busca de ofertas, debido a su naturaleza: las ventas en línea. Pero también activa a miles de estafadores que ven este día como la oportunidad perfecta para engañar a quienes buscan descuentos rápidos. Por eso es vital conocer las tres claves que realmente te ayudarán a mantenerte a salvo mientras compras en línea. No importa si eres experto en tecnología o si solo compras un par de cosas al año. La prevención comienza con detalles muy simples.

Durante esta temporada aparecen sitios falsos que imitan a tiendas legítimas. Estos portales aumentan de forma alarmante en fechas como Black Friday y Cyber Monday. Algunos servicios de ciberseguridad han reportado incrementos de más del 200% en páginas falsas que simulan ser tiendas conocidas. Por ejemplo, Nord VPN reportó que los sitios web falsos de Amazon aumentaron un 232%.

Los estafadores aprovechan que la emoción por “la gran oferta” puede nublar el juicio y bajar nuestra guardia. Por eso es esencial bajar la velocidad, observar con detenimiento y aplicar estos tres filtros antes de comprar.

1. Descuentos exagerados: si es demasiado bueno para ser verdad…

Uno de los trucos más comunes es presentar descuentos ridículamente grandes. Si una tienda ofrece rebajas del 70%, 80% o 90% cuando ninguna otra lo está haciendo, lo más probable es que no sea real. Las ofertas legítimas existen. Pero los precios que parecen un milagro casi siempre esconden un engaño.

Muchos consumidores caen porque sienten que están ante una oportunidad única. El estafador confía en que te emociones. Y que compres antes de pensar.

“Ahí es donde te atrapan”, señaló Abhishek Karnik, jefe de investigación de inteligencia de amenazas en McAfee, “haciéndote creer que vas a conseguir un descuento increíble o que vas a aprovechar una oferta del Black Friday que parece demasiado buena para ser verdad”.

Lo más recomendable es comparar precios entre varias tiendas oficiales. Si una oferta es real, la verás repetida en otros sitios conocidos. Si solo aparece en una página rara o recién creada, ya tienes una bandera roja frente a ti.

2. Corrobora que la dirección web es la real

Los estafadores saben imitar logos, colores, fotos y hasta el estilo de navegación de un sitio famoso. Por eso el diseño ya no es suficiente para detectar un fraude. Necesitas mirar la URL con calma. Este es uno de los pasos más efectivos para evitar caer en un engaño.

Las páginas falsas suelen incluir pequeñas alteraciones. Pueden tener:

Letras cambiadas ;

; Guiones extra ;

; Palabras añadidas ; o

; o Terminar en extensiones extrañas.

Ejemplos como amazn-deals.shop o amazon-black-Friday.online han sido detectados como falsos por Consumer Affairs. A primera vista parecen auténticos. Pero al leerlos con detalle descubres la trampa.

También es importante evitar hacer clic en enlaces que llegan por correo, redes sociales o anuncios sospechosos. Incluso si parecen venir de una tienda conocida. Lo mejor es escribir la dirección oficial directamente en el navegador. Si tienes dudas, usa herramientas gratuitas como Norton Safe Web o Google Transparency Report para comprobar si el enlace es seguro. Toma solo unos segundos y puede evitarte semanas de problemas.

3. Métodos de pago extraños

El método de pago puede revelar rápidamente si estás ante un sitio legítimo. Una tienda confiable siempre ofrece opciones tradicionales como tarjetas de crédito o plataformas seguras. Por el contrario, los estafadores presionan para que pagues con opciones difíciles de rastrear. Zelle, transferencias bancarias o links especiales para aplicar “descuentos” son tácticas típicas.

Cuando un portal no acepta pagos seguros es mejor salir de inmediato. No importa qué tan buena parezca la oferta. Si lo que quieren es llevarte a una plataforma improvisada o pedirte que envíes dinero directamente, la página no es confiable.

Si ya cometiste un error, aún puedes actuar. Consumer Affairs recomienda cambiar de inmediato tu contraseña del sitio comprometido. También debes llamar a tu banco o compañía de tarjeta para bloquear transacciones y revisar cargos. Finalmente, reporta la página falsa a la tienda real. Esto ayuda a evitar que otras personas se conviertan en víctimas.

La emoción de una oferta no debe superar la precaución ni el conocimiento. Brincar este tipo de artículos esconde una irresponsabilidad contigo mismo y tu dinero. La ignorancia no es un escudo. Y en Internet, pagar con prisa es una receta para el desastre.

