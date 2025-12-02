TSA cobrará $45 a viajeros que no lleven una identificación Real ID en 2026

A partir de febrero de 2026, los pasajeros aéreos en Estados Unidos que lleguen al aeropuerto sin una identificación Real ID enfrentarán un cargo de $45 dólares para poder viajar. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) confirmó que este monto será obligatorio para quienes necesiten validar su identidad mediante su nuevo sistema de verificación.

La medida busca atender a los viajeros que no cuenten con una licencia o identificación compatible con la normativa federal. Actualmente, la mayoría de los pasajeros ya viaja con documentos aceptados, pero quienes no lo hagan deberán usar el servicio de pago conocido como TSA Confirm.ID. Este sistema permitirá confirmar la identidad del pasajero antes de ingresar al punto de revisión de seguridad.

La TSA explicó que los viajeros que no posean un Real ID, un pasaporte o algún otro documento aprobado serán dirigidos a este proceso adicional. El programa se implementó después de que la agencia comenzó a exigir desde mayo una identificación compatible, reconocible por una estrella negra o dorada en la parte superior derecha del documento estatal.

El proceso de Confirm.ID se basa en una serie de preguntas diseñadas para verificar datos personales del viajero. Una vez completado, el pasajero recibe un comprobante que debe mostrar al agente de seguridad junto con la identificación que llevó al aeropuerto. La TSA aclaró que quienes elijan no pagar la tarifa podrían ser rechazados en el punto de control.

Un aspecto importante es que esta verificación tiene una vigencia de solo diez días. Esto ha generado críticas entre expertos del sector.

“Una situación extraña en la que tu identidad caduca como un cartón de leche”, comentó el especialista en viajes Julian Kheel, a CBS MoneyWatch. “Después de esos 10 días, vuelves al punto de partida, obligado a pagar otros $45 dólares aunque nada en tu identidad real haya cambiado”.

La agencia indicó que trabaja con proveedores privados para permitir que los viajeros paguen la verificación incluso antes de llegar al aeropuerto. Aun así, advirtió que quienes no tengan Real ID podrían enfrentar tiempos de espera más largos en los puntos de control mientras se procesa su validación.

El costo de $45 dólares, según la TSA, se estableció para asegurar que los usuarios y no los contribuyentes cubran los gastos del sistema. Adam Stahl, funcionario de la agencia, explicó que la tarifa busca financiar el proceso avanzado sin trasladar el costo al público en general.

Para evitar este pago, los viajeros pueden presentar otras formas de identificación aprobadas. Entre ellas se encuentran el pasaporte estadounidense o extranjero, la tarjeta de pasaporte, las tarjetas de viajero confiable de DHS como Global Entry o NEXUS, las identificaciones del Departamento de Defensa, la tarjeta de residente permanente y la tarjeta de cruce fronterizo.

Aunque más del 94% de los pasajeros ya utiliza documentos válidos, aún hay millones de personas que no han actualizado sus identificaciones estatales. Obtener un Real ID puede ser gratuito en algunos estados o tener un costo adicional en otros. Por ejemplo, Nueva York no aplica cargos extra, mientras que Pensilvania suma un pago único de $30 dólares.

