USPS, FedEx y UPS: aquí las fechas límite de envío en Navidad
Conoce los plazos del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS), FedEx y UPS para enviar regalos y garantizar su entrega antes del 25 de diciembre
Si planeas enviar regalos esta Navidad, es fundamental organizarte con anticipación. Los principales servicios de mensajería en Estados Unidos (USPS, FedEx y UPS) han publicado sus fechas límite para garantizar la entrega antes del 25 de diciembre. Conocer estos plazos puede evitar retrasos y asegurar que tus obsequios lleguen a tiempo.
Fechas límite de USPS para entregas antes de Navidad
El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) anticipa un aumento en el volumen de correo y paquetes durante las fiestas. En un comunicado de prensa de octubre, afirmó estar “listo para manejar el incremento esperado en el volumen de correo y paquetes durante las fiestas”, incluyendo la contratación de 14,000 empleados temporales para cubrir la demanda en puntos clave del país.
“El Servicio Postal se prepara durante todo el año para entregar el correo y los paquetes del país durante la temporada festiva de alto volumen, y estamos plenamente preparados y listos para cumplir con el público estadounidense”, aseguró David Steiner, Director General y Director Ejecutivo de Correos, en el comunicado del USPS.
Para quienes envían regalos dentro de Estados Unidos, las fechas recomendadas de USPS son:
- USPS Ground Advantage (2-5 días hábiles): 17 de diciembre
- First-Class Mail (1-5 días hábiles): 17 de diciembre
- Priority Mail (2-3 días hábiles): 18 de diciembre
- Priority Mail Express (1-3 días garantizados): 20 de diciembre
Las entregas para Alaska y Hawái varían un poco por diversas circunstancias, por lo que USPS aclara cuáles son las fechas límites para estos dos sitios.
Para Alaska:
- USPS Ground Advantage: 16 de diciembre
- First-Class Mail: 17 de diciembre
- Priority Mail: 18 de diciembre
- Priority Mail Express: 20 de diciembre
Para Hawái:
- USPS Ground Advantage: 16 de diciembre
- First-Class Mail: 17 de diciembre
- Priority Mail: 18 de diciembre
- Priority Mail Express: 20 de diciembre
Fechas límite de FedEx para entregas antes de Navidad
FedEx también ha publicado sus plazos para asegurar la entrega antes del 24 de diciembre. La compañía recuerda que su servicio de envío de paquetes de 150 libas o menos a domicilio se realiza todos los días de la semana, con un recargo residencial de $5.15 dólares por paquete.
Aquí las fechas que FedEx recomienda a sus clientes para envíos a domicilio antes de Navidad:
- Envío a domicilio de FedEx en 5 días: 17 de diciembre
- Entrega a domicilio de FedEx en 4 días: 18 de diciembre
- Envío a domicilio de FedEx en 3 días: 19 de diciembre
- Entrega a domicilio de FedEx en 2 días: 22 de diciembre
- Entrega a domicilio de FedEx en 1 día: 23 de diciembre
- FedEx First Overnight, FedEx Priority Overnight, FedEx Standard Overnight: 23 de diciembre
- FedEx mismo día: 24 de diciembre
En cambio, el servicio de FedEx Ground a empresas o direcciones comerciales con paquetes del mismo peso solo se realiza de lunes a viernes, por eso recomienda anticipar los envíos con base en las siguientes fechas:
- FedEx Ground Economy: 15 de diciembre
- Envío FedEx Ground en 5 días: 17 de diciembre
- Envío terrestre de FedEx en 4 días: 18 de diciembre
- Envío terrestre de FedEx en 3 días: 19 de diciembre
- Envío terrestre de FedEx en 2 días: 22 de diciembre
- Envío de FedEx Ground en 1 día: 23 de diciembre
Fechas límite de UPS para entregas antes de Navidad
UPS también publicó las fechas en las que recomienda para entregas nacionales antes del 24 de diciembre:
UPS Ground: consulta el sitio web de UPS para conocer las fechas límite y los detalles de los costos.
Selección de 3 días: 19 de diciembre
2do día de emisión: 22 de diciembre
Emisión al día siguiente: 23 de diciembre
UPS aclara que para envíos a Canadá, México u otros destinos internacionales, los clientes deben consultar el sitio web de UPS para conocer los plazos exactos y calcular tiempos de entrega, aunque por lo general, las entregas pueden demorar hasta 8 días hábiles, así que tendrías que anticipar tu entrega desde por lo menos el día 15 de diciembre.
