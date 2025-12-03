USPS, FedEx y UPS: aquí las fechas límite de envío en Navidad

Si planeas enviar regalos esta Navidad, es fundamental organizarte con anticipación. Los principales servicios de mensajería en Estados Unidos (USPS, FedEx y UPS) han publicado sus fechas límite para garantizar la entrega antes del 25 de diciembre. Conocer estos plazos puede evitar retrasos y asegurar que tus obsequios lleguen a tiempo.

Fechas límite de USPS para entregas antes de Navidad

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) anticipa un aumento en el volumen de correo y paquetes durante las fiestas. En un comunicado de prensa de octubre, afirmó estar “listo para manejar el incremento esperado en el volumen de correo y paquetes durante las fiestas”, incluyendo la contratación de 14,000 empleados temporales para cubrir la demanda en puntos clave del país.

“El Servicio Postal se prepara durante todo el año para entregar el correo y los paquetes del país durante la temporada festiva de alto volumen, y estamos plenamente preparados y listos para cumplir con el público estadounidense”, aseguró David Steiner, Director General y Director Ejecutivo de Correos, en el comunicado del USPS.

Para quienes envían regalos dentro de Estados Unidos, las fechas recomendadas de USPS son:

USPS Ground Advantage (2-5 días hábiles): 17 de diciembre

First-Class Mail (1-5 días hábiles): 17 de diciembre

Priority Mail (2-3 días hábiles): 18 de diciembre

Priority Mail Express (1-3 días garantizados): 20 de diciembre

Las entregas para Alaska y Hawái varían un poco por diversas circunstancias, por lo que USPS aclara cuáles son las fechas límites para estos dos sitios.

Para Alaska:

USPS Ground Advantage: 16 de diciembre

First-Class Mail: 17 de diciembre

Priority Mail: 18 de diciembre

Priority Mail Express: 20 de diciembre

Para Hawái:

USPS Ground Advantage: 16 de diciembre

First-Class Mail: 17 de diciembre

Priority Mail: 18 de diciembre

Priority Mail Express: 20 de diciembre

Fechas límite de FedEx para entregas antes de Navidad

FedEx también ha publicado sus plazos para asegurar la entrega antes del 24 de diciembre. La compañía recuerda que su servicio de envío de paquetes de 150 libas o menos a domicilio se realiza todos los días de la semana, con un recargo residencial de $5.15 dólares por paquete.

Aquí las fechas que FedEx recomienda a sus clientes para envíos a domicilio antes de Navidad:

Envío a domicilio de FedEx en 5 días: 17 de diciembre

Entrega a domicilio de FedEx en 4 días: 18 de diciembre

Envío a domicilio de FedEx en 3 días: 19 de diciembre

Entrega a domicilio de FedEx en 2 días: 22 de diciembre

Entrega a domicilio de FedEx en 1 día: 23 de diciembre

FedEx First Overnight, FedEx Priority Overnight, FedEx Standard Overnight: 23 de diciembre

FedEx mismo día: 24 de diciembre

En cambio, el servicio de FedEx Ground a empresas o direcciones comerciales con paquetes del mismo peso solo se realiza de lunes a viernes, por eso recomienda anticipar los envíos con base en las siguientes fechas:

FedEx Ground Economy: 15 de diciembre

Envío FedEx Ground en 5 días: 17 de diciembre

Envío terrestre de FedEx en 4 días: 18 de diciembre

Envío terrestre de FedEx en 3 días: 19 de diciembre

Envío terrestre de FedEx en 2 días: 22 de diciembre

Envío de FedEx Ground en 1 día: 23 de diciembre

Fechas límite de UPS para entregas antes de Navidad

UPS también publicó las fechas en las que recomienda para entregas nacionales antes del 24 de diciembre:

UPS Ground: consulta el sitio web de UPS para conocer las fechas límite y los detalles de los costos.

Selección de 3 días: 19 de diciembre

2do día de emisión: 22 de diciembre

Emisión al día siguiente: 23 de diciembre

UPS aclara que para envíos a Canadá, México u otros destinos internacionales, los clientes deben consultar el sitio web de UPS para conocer los plazos exactos y calcular tiempos de entrega, aunque por lo general, las entregas pueden demorar hasta 8 días hábiles, así que tendrías que anticipar tu entrega desde por lo menos el día 15 de diciembre.

