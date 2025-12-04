¿Habrá cheques de estímulo de $2,000 por aranceles? Lo último que se sabe

Desde que el presidente Donald Trump habló de la posibilidad de enviar cheques de estímulo de $2,000 dólares por los ingresos de los aranceles, se ha generado una fuerte expectativa en torno a estos pagos, en tiempos económicos difíciles de inflación persistente y recortes laborales. En el último mes, el mandatario ha puesto este tema en la agenda de manera constante, y respondió a las críticas del ala demócrata.

Durante una reunión de gabinete el 2 de diciembre, que se extendió por más de dos horas, el presidente Trump reafirmó que mantiene su plan de entregar un “dividendo arancelario” en 2026. En ese encuentro, el mandatario defendió la estrategia y calificó el debate sobre la “asequibilidad” como “una estafa demócrata”.

También aseguró que el próximo año podría convertirse en la temporada de reembolsos más grandes en la historia de los Estados Unidos.

“Vamos a devolver reembolsos derivados de los aranceles, ya que hemos recaudado literalmente billones de dólares”, aseguró. “Vamos a dar un buen dividendo a la gente, además de reducir la deuda“.

Trump incluso sugirió que, si los ingresos arancelarios crecieran lo suficiente, el país podría dejar de cobrar impuestos sobre la renta.

“Ya sea que se eliminen, se mantengan por diversión o se mantengan muy bajos, mucho más bajos que ahora, no se pagarán impuestos sobre la renta“, concluyó.

No obstante, más allá de lo popular que pueden ser estas declaraciones, avivando la esperanza de millones de familias, los datos oficiales no respaldan un escenario de ingresos tan extraordinario.

El 15 de noviembre, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) ajustó sus proyecciones. Calculó que los aranceles generarían $2.5 billones de dólares en la próxima década, una reducción respecto a los $3.3 billones de dólares previstos antes. Ese recorte implica $500 mil millones de dólares adicionales en intereses sobre la deuda, dejando el valor total en $3 billones de dólares. Esto ilustra que los ingresos están lejos de ser ilimitados.

Los críticos han señalado que los reembolsos arancelarios no serían sostenibles. El Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB) estima que los aranceles recaudarían unos $300 mil millones de dólares al año. Pero cada ronda de dividendos costaría alrededor de $600 mil millones de dólares.

Además, la organización afirma que “los ingresos adicionales por aranceles deberían usarse para reducir los déficits… en lugar de entregarlos a los contribuyentes en forma de dividendos en efectivo”.

Sobre la posibilidad real de recibir cheques de $2,000 dólares, la respuesta sigue siendo incierta. Trump lleva hablando del concepto desde julio. En ese entonces dijo que los ingresos derivados de los aranceles podrían permitir “un pequeño reembolso, pero lo más importante es pagar la deuda”. Más tarde declaró que los pagos llegarían “probablemente a mediados del próximo año” y que serían “miles de dólares para personas de ingresos moderados y medios”.

La factibilidad económica también está en duda. La Tax Foundation estima que los aranceles generarán $2.1 billones de dólares en diez años, pero solo $1.6 billones de dólares después de considerar represalias extranjeras y otros efectos negativos. Además, la Corte Suprema podría bloquear los aranceles por completo. Durante una audiencia el 5 de noviembre, los jueces cuestionaron si Trump tenía la autoridad para imponerlos.

Incluso si los aranceles continúan, cualquier reembolso necesitaría aprobación legislativa. Así lo confirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en una entrevista el 16 de noviembre.

El debate también incluye el impacto real de los aranceles en los hogares. Trump reconoció que los precios “pueden, en algunos casos” subir. Pero insistió en que el costo ha sido “en gran medida… asumido por otros países”.

La Tax Foundation no coincide. Calcula que los aranceles equivalen a un aumento de impuestos de $1,100 dólares por hogar en 2025 y $1,400 dólares en 2026. La organización ha dicho que, en vez de pagar dividendos, “una mejor forma de brindar alivio sería simplemente eliminar los aranceles por completo”.

Conforme pase el tiempo, sabremos si las declaraciones del presidente Trump se quedaron en solo una promesa o se ejecutaron. También conoceremos las posibles repercusiones que esto ocasionaría en la economía del país, ya que si los costos de los productos suben por los aranceles, el dividendo simplemente se esfumaría en los precios elevados. Como sea, para la mayoría de las personas, recibir dinero en efectivo siempre es una buena noticia.

