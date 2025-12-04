Reembolso del IRS de $8,046 del 2025: cómo obtenerlo

El gobierno de los Estados Unidos recientemente aseguró que los reembolsos de impuestos serían los más altos en la historia. Y eso es independiente de lo que pueden recibir directamente, como un crédito que podría enviar hasta $8,046 dólares por el año fiscal 2025 (cobrable el próximo año, en tu declaración de impuestos). Te damos todos los detalles para que te prepares y sepas lo que debes hacer para reclamar este dinero.

El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (Earned Income Tax Credit, EITC) es uno de los beneficios fiscales más significativos para contribuyentes con ingresos bajos y moderados. Entender cómo funciona y quién puede recibirlo es clave para no perder esta ayuda económica tan simbólica que puede cambiar por completo la temporada de impuestos.

El EITC es un crédito reembolsable. Esto significa que no solo reduce los impuestos que debes, sino que puede generar un reembolso incluso si tu obligación tributaria es cero. Es una herramienta diseñada para apoyar a trabajadores con ingresos limitados y premiar el trabajo formal.

Para 2025, el máximo beneficio llega a $8,046 dólares, pero solo está disponible para contribuyentes con tres o más hijos que cumplan los requisitos del IRS.

Calificar para el EITC implica tener ingresos ganados. Estos incluyen salarios, sueldos, propinas, o ingresos por cuenta propia. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) aclara que se permite tener ingresos por inversiones, pero no pueden superar los $11,950 dólares en 2025.

También se debe contar con un número de Seguro Social válido y vivir en Estados Unidos por más de medio año. En el caso de parejas casadas, no se puede presentar la declaración bajo el estatus de “casados declarando por separado”.

El monto exacto del crédito se determina según tus ingresos, tu estatus civil y la cantidad de hijos que reclamas. Las familias que presentan en conjunto y tienen tres o más hijos calificativos pueden recibir el máximo beneficio siempre que sus ingresos no excedan los $68,675 dólares. Los contribuyentes solteros o cabezas de familia con el mismo número de hijos siguen siendo elegibles hasta un ingreso de $61,555 dólares.

Quienes tienen menos dependientes también reciben apoyo importante. Para 2025, el crédito máximo con un niño calificativo es de $4,328 dólares. Para dos niños, la cifra sube a $7,152 dólares. Los trabajadores sin hijos pueden recibir hasta $649 dólares. Estos montos pueden variar ligeramente según el ingreso exacto, por lo que revisar las tablas oficiales del IRS es fundamental antes de presentar la declaración.

Reclamar el EITC requiere presentar una declaración federal, incluso si tu ingreso está por debajo del umbral obligatorio. Para hacerlo, debes presentar el Formulario 1040 o el 1040-SR. Si reclamas niños calificativos, también deberás adjuntar el Schedule EIC. La agencia tributaria ofrece guías específicas que muestran los límites de ingresos y las cantidades exactas del crédito. Revisar esa información con calma te ayudará a evitar errores y asegurar que recibas la cantidad correcta.

