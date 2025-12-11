El 2026 no será un buen año para aumentos o ascensos

Para quienes esperan un salto notable en su salario o un ascenso importante, el 2026 podría convertirse en un año de expectativas ajustadas. Las proyecciones empresariales apuntan a un escenario de incrementos moderados que limita las posibilidades de mejorar el poder adquisitivo. Esto impacta directamente a la fuerza laboral, incluidos los profesionales con altas habilidades.

Los datos más recientes de una encuesta de Mercer, una firma consultora, muestran que los presupuestos salariales se mantendrán prácticamente sin movimiento. La expectativa promedio de aumentos por mérito ronda el 3.2%. Los aumentos totales, que incluyen promociones, ajustes por costo de vida y revisiones especiales, apenas alcanzan el 3.5%. Son cifras similares a las reportadas para 2025 y se quedan cortas respecto a los años posteriores a la pandemia, cuando se observaban incrementos de hasta 3.8%.

La inflación sigue presionando el bolsillo de las familias. Aunque ha bajado de los niveles críticos, se mantiene cerca del 3%, todavía por encima del objetivo del 2% establecido por la Reserva Federal. Este contexto deja poco espacio para mejorar la calidad de vida.

“El crecimiento real del salario por hora en las ocupaciones de producción y no supervisoras se ha estancado en los últimos dos años y ahora aumenta a un ritmo más lento, ya que las tasas de inflación más altas erosionan el poder adquisitivo de los salarios”, comentó Joe Brusuelas, economista jefe de RSM.

Incluso los trabajadores altamente especializados enfrentarán incrementos modestos. Según las proyecciones, el 83% de los empleadores repartirá su presupuesto de aumentos de manera uniforme. Esto significa que ya no dirigirán más recursos hacia talentos críticos o habilidades de alta demanda.

Además, las promociones también disminuirán. Solo alrededor del 9% de los empleados recibirán un ascenso, frente al 10% del año previo. El aumento promedio por promoción caerá a 8.7%, lejos del estándar histórico cercano al 10%.

“Solía ​​ser una práctica de compensación bastante estándar que un aumento salarial típico para una promoción de un nivel fuera de alrededor del 10%”, señaló Mercer.

Las diferencias entre industrias muestran matices, aunque sin grandes sorpresas. El sector tecnológico encabeza los aumentos por mérito, con proyecciones de 3.4%. Le siguen seguros, energía y otras ramas no manufactureras con incrementos de 3.3%. En contraste, salud y comercio minorista se quedan atrás con presupuestos cercanos al 2.9% y aumentos totales alrededor del 3.3% al 3.4%.

El papel de la inteligencia artificial en estas tendencias aún es mínimo. Solo el 2% de los empleadores menciona la IA como motivo para reducir contrataciones. Un 57% reporta niveles de contratación estables pese a la adopción tecnológica. Además, apenas el 9% planea ajustes de personal relacionados con IA.

“La IA aún no ha transformado las decisiones de contratación o compensación, no porque la tecnología no esté lista, sino porque las organizaciones aún están evolucionando sus modelos operativos para aplicar la IA de manera responsable y con la gobernanza y supervisión adecuadas”, aseguró Stephanie Penner, líder de prácticas profesionales de Mercer en Estados Unidos y Canadá.

El impacto económico de estos aumentos modestos será evidente. Los hogares, especialmente los de ingresos bajos, tendrán menos margen para gastar en un entorno donde los precios siguen elevados.

