La administración de Trump eliminaría el plan SAVE de préstamos estudiantiles

La posibilidad de que la administración de Donald Trump ponga fin al plan SAVE ha encendido las alarmas entre millones de prestatarios que dependen de este esquema para mantener sus pagos estudiantiles bajo control. El anuncio del Departamento de Educación señala un giro contundente en la política de alivio de deuda estudiantil y anticipa cambios que afectarán de forma directa a quienes confiaban en este programa para mantenerse a flote.

El gobierno federal informó que alcanzó un acuerdo preliminar con el estado de Missouri que permitiría desmantelar el programa Saving on a Valuable Education (Ahorrar en una Educación Valiosa), conocido como SAVE. Este plan se basaba en un sistema de pagos ajustados a los ingresos y al tamaño de la familia, lo que lo convertía en una opción accesible para millones de trabajadores con ingresos limitados.

La agencia explicó que, en cuanto el acuerdo cuente con aprobación judicial, dejará de aceptar nuevas solicitudes y rechazará todas las aplicaciones pendientes. Además, quienes ya están inscritos tendrán un “tiempo limitado” para cambiarse a otro plan y reactivar pagos.

Expertos en educación superior han advertido que la salida del plan podría ser más apresurada de lo esperado. Mark Kantrowitz comentó a CNBC que los prestatarios podrían tener que abandonar la indulgencia del programa a principios del próximo año. Esto aceleraría un proceso que, según la One Big Beautiful Bill Act aprobada en julio, debía extenderse hasta el 1 de julio de 2028 para quienes estaban inscritos en SAVE u otros planes en proceso de eliminación gradual.

Desde la perspectiva de la administración Trump, el plan SAVE trasladaba una carga excesiva a los contribuyentes. Nicholas Kent, subsecretario de Educación, afirmó que las políticas de la administración Biden cargaron injustamente la deuda de préstamos estudiantiles sobre los contribuyentes estadounidenses.

La agencia también señaló que el programa habría generado un costo superior a $342 mil millones de dólares en una década.

“La administración Trump no ignora la creciente carga de la deuda estudiantil ni el desorbitado costo de un título universitario”, escribieron Kent y la fiscal general de Misuri, Catherine Hanaway, en un artículo de opinión en The Wall Street Journal. “Pero nos negamos a obligar a los estadounidenses trabajadores a asumir la carga de préstamos que no les corresponden”.

El impacto de la disputa legal que rodea al programa ha sido significativo. En 2024, varios estados liderados por fiscales generales republicanos, incluido Missouri, llevaron el caso a los tribunales alegando que la administración Biden excedió su autoridad. En febrero de 2025, una corte federal determinó que el plan SAVE era ilegal. Desde entonces, la situación de los prestatarios ha permanecido en incertidumbre.

Como parte de ese proceso, millones de usuarios del plan SAVE fueron colocados en indulgencia en julio de 2024. Durante este periodo, sus préstamos quedaron en pausa y dejaron de generar intereses. Sin embargo, la tregua llegó a su fin cuando el Departamento de Educación anunció que retomaría el cobro de intereses en agosto de 2025. El grupo de defensa Protect Borrowers advirtió que esta medida podría incrementar los pagos mensuales en hasta $300 dólares debido a los nuevos cargos por intereses.

La posible eliminación del plan SAVE preocupa a organizaciones y defensores, quienes afirman que dejará a los usuarios sin opciones accesibles. Persis Yu, directora adjunta de Protect Borrowers, señaló que el acuerdo anunciado “privará a los prestatarios del plan de pago más asequible”.

Ante este panorama, el Departamento de Educación recomendó utilizar la herramienta del Simulador de Préstamos de Ayuda Federal para Estudiantes para explorar alternativas antes de que los cambios entren en vigor.

De cara al futuro, la legislación conocida como la One Big Beautiful Bill Act contempla la creación de un nuevo plan de pago basado en ingresos llamado Repayment Assistance Plan (Plan de Asistencia para el Pago). Este esquema permitirá plazos de pago de hasta 30 años y estará disponible para nuevos prestatarios a partir del 1 de julio de 2026. También se ofrecerá un plan estándar diferente al actual.

También te puede interesar: