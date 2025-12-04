Cyber Monday llegó a un nuevo récord de $14,250 millones en ventas en línea

El comercio digital alcanzó un nuevo hito este año. Cyber Monday cerró la jornada con ventas en línea que sumaron $14,250 millones de dólares. Esta cifra histórica confirma el auge del consumo durante la temporada festiva y marca un crecimiento notable respecto al año anterior. La tendencia refuerza el papel de este día como una de las fechas más importantes para el e-commerce en Estados Unidos.

El incremento anual fue del 7.1%. La cifra superó ligeramente las expectativas iniciales de Adobe, que proyectaban $14,200 millones. Hacia el final del día, los compradores llegaron a gastar hasta $16 millones por minuto. La intensidad del gasto refleja tanto la fuerza del evento como la reacción de los consumidores frente a descuentos agresivos.

Las rebajas de este año tuvieron un papel central. Las categorías con más atractivo fueron electrónica, juguetes y ropa. Los descuentos alcanzaron hasta 31% en dispositivos electrónicos. Los juguetes bajaron hasta 28%. Las prendas de vestir se redujeron hasta 25%. Estos márgenes llevaron a muchos compradores a adelantar compras navideñas para aprovechar precios difíciles de repetir.

Los productos de mayor valor también registraron caídas importantes en sus precios. Las computadoras tuvieron descuentos de 23%. Los televisores bajaron 22%. Los muebles se redujeron 19%. Los electrodomésticos y artículos deportivos permanecieron en niveles similares, con rebajas del 19% y 17%, respectivamente. Estas reducciones fomentaron un ambiente de compra amplio y diversificado.

“Los minoristas estadounidenses se apoyaron fuertemente en los descuentos esta temporada navideña para impulsar la demanda en línea”, comentó Vivek Pandya, analista principal de Adobe Digital Insights. “Las ofertas competitivas y persistentes durante Cyber Week motivaron a los consumidores a comprar antes, creando un ambiente donde el Black Friday ahora desafía el dominio del Cyber Monday”.

Adobe anticipa que las ofertas disminuirán después de los picos de Cyber Monday. Sin embargo, los descuentos continuarán activos durante la primera semana de diciembre para atraer a consumidores sensibles al precio. Se espera que los juguetes mantengan rebajas de hasta 23%. Las computadoras, productos electrónicos y ropa se ubicarán cerca de 20%, 19% y 18%, respectivamente.

El comportamiento del gasto durante toda la temporada también mostró fuerza. Entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre, los consumidores gastaron $137,400 millones de dólares en línea. Esto representa un aumento del 7.2% anual. Solo en el periodo de cinco días entre Thanksgiving y Cyber Monday se registraron $44,200 millones de dólares. Esto equivale a un crecimiento del 7.7%. Parte de este impulso provino de un Black Friday muy activo, que alcanzó $11,800 millones de dólares gracias a la ola de ofertas tempranas.

A pesar del dinamismo, los consumidores siguen mostrando señales de presión económica. El uso de plataformas BNPL (Compre ahora, pague después) alcanzó un récord durante Cyber Monday. Este método de pago generó $1,030 millones de dólares en compras, un aumento de 4.2% respecto al año pasado. Esta tendencia confirma que los compradores buscan mayor flexibilidad para manejar su presupuesto sin dejar pasar oportunidades de descuento.

A pesar de cualquier estimación profesional y desafío económico, como la inflación y los recortes laborales, esta temporada dejó claro que no hay impedimentos para gastar en Black Friday y Cyber Monday. Y las ofertas intensas y los métodos de pago flexibles favorecen a este impulso de compras.

