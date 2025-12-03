Seguro Social: el paso final en 2025 para proteger tus beneficios de jubilación

Para millones de trabajadores, 2025 será un año clave para asegurar que sus beneficios del Seguro Social estén correctamente calculados. Y aunque el título de sus estados anuales suele llamar la atención por mostrar el monto estimado de jubilación, el verdadero “paso final” para proteger esos pagos no está en la cifra destacada, sino en otra sección menos vista pero mucho más importante: el historial de ingresos.

Muchos beneficiarios pasan años confiando en que los datos están registrados de forma correcta. Pero basta con un año faltante o un salario mal reportado para que tu cheque mensual sea más bajo de lo que debería. Esta revisión, que muchos dejan hasta el final, puede marcar una diferencia real en tu calidad de vida cuando te retires.

El Seguro Social calcula tu beneficio basándose en tus 35 años de mayores ingresos indexados. Si uno de esos años aparece como “0”, aunque hayas trabajado, tu promedio baja y con ello tu beneficio futuro. Un año de $50,000 dólares no reportado puede reducir tu pago mensual en más de $100 dólares. Eso significa perder más de $1,000 dólares al año solo por un dato incorrecto.

Esta es la razón por la que la Administración del Seguro Social (SSA) insiste en que los trabajadores revisen su historial antes de que cierre cada año fiscal.

Para hacer esta verificación, necesitas entrar a tu cuenta personal en my Social Security. Crear el perfil toma pocos minutos y te permitirá ver, sin costo, toda la información que la SSA tiene registrada sobre ti. Ahí podrás comprobar año por año tus salarios, revisar tus beneficios proyectados, pedir una tarjeta de reemplazo, actualizar datos personales o descargar tus formularios para impuestos.

Además, quienes tienen una cuenta activa reciben sus avisos de COLA antes que quienes dependen del correo postal.

El siguiente paso es entrar a tu registro de ingresos. La SSA lo actualiza anualmente según tus W-2 y tus declaraciones de impuestos. Revísalo con cuidado. Busca años faltantes, empleadores que no reconoces o salarios que parecen incorrectos. Estos son los errores más comunes y, si no se corrigen, pueden afectar para siempre tus beneficios.

Si encuentras alguna discrepancia, debes actuar rápido. Junta cualquier documento que tengas a la mano: W-2, talones de pago o declaraciones anteriores. Y si ya no conservas papeles antiguos, anota la información básica: empleador, año trabajado y monto aproximado. Con eso puedes comunicarte con la SSA y solicitar una corrección. Mientras demuestres que el dato es correcto, la agencia puede arreglar el registro incluso si ya pasó el tiempo habitual para hacer modificaciones.

Una vez que tu historial esté completo, aprovecha tu cuenta en línea para observar cuánto recibirías según la edad en que reclames. La SSA muestra cuánto obtendrías desde los 62 años hasta los 70. Por ejemplo, si tu edad plena de jubilación es 67, tomar los beneficios a los 62 reduce tu cheque permanentemente en aproximadamente un 30%. En cambio, esperar después de los 67 puede aumentar tu beneficio cerca de un 8% por cada año adicional hasta los 70.

La SSA estima que el beneficio promedio llegará a unos $2,071 dólares al mes en enero de 2026. Ver ese número junto con tus proyecciones te ayudará a decidir si te conviene seguir trabajando un año más o si puedes mejorar tu ingreso al retrasar tu fecha de reclamo.

Antes de que termine 2025, también conviene actualizar tus datos personales en el sistema. Cambios de domicilio, de estado civil, de ingresos en pareja o ajustes bancarios para el depósito pueden afectar tus pagos si no se reportan a tiempo.

