Seguro Social: quiénes recibirán dos pagos esta primera semana de diciembre

La primera semana de diciembre llega con movimiento extra para millones de personas que dependen del Seguro Social. Dos grupos recibirán dos pagos en la misma semana, y algunos incluso tendrán ambos. Aquí te explicamos quiénes cobran, qué cobran, cuánto y qué condiciones deben cumplir para recibir ambos depósitos.

Primer pago: SSI, el lunes 1 de diciembre

El lunes 1 de diciembre, la Administración del Seguro Social (SSA) envía el depósito mensual del programa del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI).

Este programa ayuda a personas con muy bajos ingresos, que sean mayores de 65 años o tengan una discapacidad. No tiene que ver con cuántos impuestos pagaste, sino con tu nivel de necesidad económica.

Según las cifras más recientes de la agencia, el SSI tiene 7,406 millones de beneficiarios. El pago promedio es de $717.84 dólares al mes, aunque el monto máximo para una persona puede llegar a $967 dólares, y para parejas hasta $1,450 dólares.

Segundo pago: el depósito del miércoles 3 de diciembre

El miércoles 3 de diciembre se envía otro pago, pero este no es de SSI. Corresponde a los beneficios de jubilación, sobreviviente o SSDI para un grupo muy específico.

Este pago va dirigido a:

Personas que comenzaron a recibir retiro, SSDI o beneficios de sobreviviente antes de mayo de 1997 .

. Personas que reciben SSI y al mismo tiempo reciben alguno de esos beneficios del Seguro Social.

Si cumples una de esas dos condiciones, entonces recibes el SSI el lunes 1 de diciembre y tu depósito de Seguro Social el miércoles 3.

¿Qué deben cumplir quienes recibirán los dos pagos?

Para recibir ambos pagos, una persona debe:

Ser beneficiario activo de SSI. Es decir, calificar por ingresos bajos , recursos limitados y tener más de 65 años o una discapacidad certificada.

, recursos limitados y tener más de 65 años o una discapacidad certificada. Recibir también beneficios de Seguro Social (retiro, SSDI o sobreviviente). Estos pagos se reciben aparte del SSI.

(retiro, SSDI o sobreviviente). Estos pagos se reciben aparte del SSI. Haber comenzado a recibir esos beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997. Esta es la clave que determina el pago del 3 de diciembre.

Si cumples estas tres condiciones, la primera semana de diciembre te llegarán dos depósitos distintos: el del SSI el día 1 y el del Seguro Social el día 3.

¿Por qué hay un segundo pago de SSI en diciembre?

El último día de diciembre, la agencia enviará el pago de enero 2026 para los beneficiarios de SSI. Se envía antes porque el primero de enero es feriado federal. El Año Nuevo es un día festivo federal y por eso se adelanta.

Aumentos para 2026: ¿cuánto subirá el pago?

El SSI y los beneficios del Seguro Social aumentarán 2.8% a partir del pago correspondiente a enero de 2026 gracias al ajuste por costo de vida (COLA).

También te puede interesar: