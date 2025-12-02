Amplían la fecha límite para reclamar el pago de $7,500 de AT&T

La fecha límite para reclamar hasta $7,500 dólares del acuerdo colectivo de AT&T ya no es la misma que se informó meses atrás. La administración del caso extendió el plazo, y esto abre una nueva oportunidad para millones de clientes afectados por las filtraciones de datos ocurridas en 2024. El cambio es especialmente relevante para quienes no presentaron el formulario a tiempo o desconocían que formaban parte del acuerdo.

El ajuste en las fechas responde al avance del proceso de reclamaciones y al interés de que más usuarios afectados puedan presentar su solicitud. El nuevo límite para enviar el formulario es jueves 18 de diciembre, tanto para reclamaciones enviadas en línea como por correo. En este último caso, la carta debe tener matasellos de ese mismo día.

AT&T aceptó el acuerdo de $177 millones de dólares tras una demanda colectiva en la que se le acusó de no proteger adecuadamente la información de sus clientes. No obstante, la empresa reiteró que no reconoce responsabilidad por los incidentes.

“Si bien negamos las acusaciones en estas demandas de que fuimos responsables de estos actos criminales, hemos aceptado este acuerdo para evitar los gastos y la incertidumbre de un litigio prolongado”, afirmó la empresa en un comunicado.

Los incidentes que dieron origen al acuerdo ocurrieron el 30 de marzo de 2024 y el 12 de julio de 2024. En el primero, datos sensibles como direcciones, números de Seguro Social y contraseñas fueron publicados en la dark web. En el segundo, se descargaron ilegalmente registros de llamadas y mensajes. En total, más de 7 millones de usuarios activos en 2024 y más de 65 millones de clientes entre 2019 y 2024 pudieron haber sido afectados.

Las personas elegibles pueden presentar su reclamación en el sitio oficial como AT&T Data Incident Settlement Claim Form, disponible en línea, o enviarla por correo a la dirección especificada por Kroll Settlement Administration, que gestiona el proceso. Quienes no están seguros de su elegibilidad pueden llamar al 833-890-4930.

Los montos que puede recibir cada cliente dependen de su caso. Quienes fueron afectados en ambos incidentes pueden alcanzar el pago máximo de $7,500 dólares. Los usuarios del primer evento pueden solicitar hasta $5,000 dólares si demuestran pérdidas económicas documentadas. También pueden optar por pagos de Nivel 1 o Nivel 2, según si su número de Seguro Social fue expuesto. El Nivel 1 paga cinco veces más que el Nivel 2. Para el segundo incidente, los afectados pueden solicitar hasta $2,500 dólares por pérdidas comprobadas o reclamar un pago general de Nivel 3.

Es importante recordar que el pago final podría variar según la cantidad total de reclamaciones aprobadas y los costos administrativos del acuerdo. Por ello, conviene presentar la solicitud con anticipación y reunir toda la evidencia necesaria para respaldar pérdidas financieras derivadas de las filtraciones.

También te puede interesar: