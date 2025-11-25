Black Friday sin remordimientos: qué comprar hoy para ahorrar de verdad en 2026

Estamos en la temporada más esperada por muchos, aunque en esta ocasión con sus grandes reservas debido a la inflación incesante, el recorte de puestos de trabajo y el estancamiento de los salarios. A pesar de todas estas circunstancias que pudieran parecer obstáculos, no lo son a la hora de querer aprovechar el Black Friday. No obstante, para muchos consumidores, surge una especie de “resaca” comercial, tal como si hubiera tenido una larga fiesta y que, al terminar, se promete no volverlo a hacer. Por eso, te vamos a hacer unas recomendaciones sobre qué sí comprar, qué no y cómo identificar lo que a ti te conviene, también con miras a que tus compras te permitan ahorrar y estar tranquilo de todo gasto en 2026. Aprocha este Black Friday sin remordimientos.

Muchos descuentos son ruidosos y buscan presionar compras rápidas. Pero otros representan oportunidades genuinas para adelantar compras inteligentes con precios que no regresarán en meses.

La clave es separar las categorías con valor real, evitar las que siempre mejoran después y usar referencias claras de precios para saber cuándo un descuento vale la pena.

Durante esta temporada, algunos productos alcanzan su precio mínimo del año en Black Friday. Otros son una trampa porque su descuento máximo llega en otro momento. ¿No sabes qué comprar? Aquí nuestras recomendaciones.

Qué SÍ vale la pena comprar en Black Friday

Muchos de los expertos en compras y analistas minoristas coinciden en que hay cuatro categorías donde Black Friday trae los mejores precios del año. Aquí te damos los ejemplos más populares y buscados.

1. Juguetes del año: adelanta Navidad al mejor precio

Los juguetes son un clásico de Black Friday y este año conviene adelantarse porque los fabricantes están moviendo sus descuentos antes por miedo a incrementos de precios por los aranceles de este año. Y si tomamos en cuenta que para las familias con hijos pequeños este suele ser un gasto fuerte, es mejor aprovechar las ofertas que puedes encontrarte en estos días de descuentos.

Estos son juguetes muy demandados y con descuento real:

“En general, si consigues un descuento del 30%, estás haciendo una buena oferta“, comentó Andrea Woroch, una experta en ahorro de dinero que comparte consejos de presupuesto en su sitio web, a Nerdwallet.

2. Pantallas grandes: el momento más barato del año

Hablando de Nerdwallet, el sitio explica que si hay una compra cara que vale la pena en Black Friday, es una televisión. El truco es evitar modelos creados solo para ofertas y verificar número de puertos HDMI, panel y modelo completo.

Aquí los modelos más populares con descuentos fuertes:

Las pantallas son una de las pocas categorías donde Black Friday ofrece los precios más bajos del año y no tiene sentido esperar.

3. Gadgets de cocina: hoy y Cyber Monday esconden los mejores precios

Los electrodomésticos pequeños suelen bajar más el lunes después de Black Friday, pero ya hay oportunidades fuertes:

Esta es una de esas categorías de compras que te pueden permitir ahorrar muchos dólares en 2026, si sabes qué buscar en estos momentos con descuentos que, como vimos, alcanzan el 40% menos.

4. Tecnología personal: precios difíciles de repetir

Así como pasa con las pantallas, cualquier producto de tecnología, como tabletas, audífonos y smartwatches, valen la pena comprar en esta temporada:

Qué NO deberías comprar en Black Friday

De acuerdo con los especialistas consultados por NerdWallet, ciertas categorías lucen atractivas en Black Friday, pero no están en su precio óptimo, debido a que sus descuentos más atractivos surgen en otras épocas del año.

1. Muebles y decoración

Black Friday no es el mejor momento para comprar muebles. Según especilistas, los precios más bajos del año aparecen en febrero (final del invierno) y en septiembre (cambio de temporada).

De esta manera, tienes buscar ofertas extraordinarias que superen con creces el 30% o 40%, porque si no es una “mal deal”, ya que seguramente ese artículo bajará más de precio cuando termine la temporada invernal. Aquí algunos artículos que podrían ser una buena opción, con el riesgo de que después sea más barato:

Willa Arlo Interiors Trego Sectional: con un 45% de descuento ahorras unos considerables $430 dólares .

. Albany Park Ottoman: con 45% menos, pasa de $499 a $274 dólares .

. Wayfair Dunphy Upholstered Bed: una de las mejores ofertas de Black Friday en todas las categorías: con un 82% de descuento, pasa de $1,080.99 a solo $172.99 dólares. Así sí vale la pena el descunto de esta temporada, difícil de superar en cualquier otra época del año.

2. Ropa de invierno

La ropa es de esos artículos que más se regalan en Navidad, sin embargo, también querer obsequiar ropa de temporada en plena temporada es una mala jugada para tu bolsillo.

Y por mucho que te pinten la oferta de colores, con gran descuento, no son las mejores del año. Aquí algunos ejemplos de “malas compras”:

Smartwool Merino Top: solo ahorras $23 dólares .

. Hoka Mach 6: solo tienes un 19% menos.

El mejor momento para ropa de invierno llega entre el 15 y el 30 de diciembre. Y los remates post-navideños son aún mejores.

Como te darás cuenta, te tratamos de detallar la mejor manera de elegir los artículos y los descuentos que valen la pena en Black Friday, así como aquellos productos que mejor valdría tener paciencia y esperar un poco más para adquirir en otro momento. No todo lo que brilla es oro y si no quieres tener remordimientos este año o el próximo, planifica mejor tus compras con estos consejos.

