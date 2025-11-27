Horarios de las tiendas en Black Friday (algunas abren desde las 5:00 a.m.)

Los horarios de las tiendas en Black Friday siempre generan dudas. Muchos establecimientos abren tan temprano como las 5:00 a.m., mientras que otras esperan hasta que amanezca. En 2025 la tendencia se mantiene, pero con una diferencia importante: muchas de las ofertas también se encuentran en tiendas en línea. Si eres de los que mantiene la tradición de los empujones cuando se abren las puertas, aquí tienes las horas de apertura.

Walmart es, una vez más, el punto de partida obligado para millones de compradores. La cadena apuesta por eventos escalonados y acceso anticipado. Sus Early Black Friday Deals estarán disponibles del 14 al 16 de noviembre tanto en línea como en tienda. Los Black Friday Deals avanzan del 25 al 27 de noviembre en línea y continuarán del 28 al 30 de noviembre en ambos canales. Los miembros de Walmart+ tendrán un beneficio especial el 24 de noviembre desde las 7 p.m., ya que la tienda ofrece “acceso anticipado de 5 horas antes que el público”. Para quienes planean comprar en persona, las puertas abrirán a las 6:00 a.m. el viernes.

Target sigue una estrategia amplia que recorre todo noviembre. La cadena combina descuentos anticipados con promociones intensivas durante todo Cyber Week. Su venta conjunta Black Friday + Cyber Monday abarcará del 27 de noviembre al 2 de diciembre. Ofrecerá rebajas de hasta 50% a lo largo del mes, mientras que las ofertas más agresivas se concentrarán la semana del evento. Las tiendas recibirán clientes desde las 6:00 a.m. el viernes. Si deseas verificar horarios locales, la marca recomienda usar el store locator.

Kohl’s se mantiene como un favorito para quienes buscan ropa, artículos para el hogar y promociones acumulables. La tienda lanzará su Black Friday Week del 23 al 29 de noviembre. Incluirá 15% de descuento en compras elegibles además de la recompensa de $15 dólares en Kohl’s Cash por cada $50 dólares gastados. Las sucursales abrirán a las 5:00 a.m. y los primeros 200 clientes recibirán entre $5 y $100 dólares en Kohl’s Cash. Los doorbusters también estarán disponibles en línea, lo que facilita evitar aglomeraciones.

JCPenney arrancará fuerte el viernes con una apertura a las 5:00 a.m. La cadena tendrá ofertas tempranas durante todo noviembre y anunció promociones diarias de Black Friday a partir del 10 de noviembre.

Macy’s abrirá sus puertas una hora después que JCPenney, exactamente a las 6:00 a.m. Tendrá un período de early access desde el 10 de noviembre y mantendrá su venta principal de Black Friday hasta el 29 de noviembre. Su evento de Cyber Monday se desarrollará del 30 de noviembre al 1 de diciembre. La cadena promete descuentos profundos en moda, belleza y artículos para el hogar, tres de sus categorías más populares.

Entre los clubes mayoristas, Sam’s Club se adelantará con una apertura a las 7:00 a.m. el viernes. La tienda cerrará el Día de Acción de Gracias junto con sus competidores directos. Su enfoque estará centrado en paquetes familiares, productos electrónicos y artículos de temporada con precios reducidos. Para quienes buscan ofertas grandes en productos voluminosos, esta puede ser una parada clave.

BJ’s Wholesale Club también abrirá a las 7:00 a.m. el viernes. Esto permite que los socios accedan a buenos precios antes de que inicie la saturación típica del fin de semana festivo. Es una alternativa interesante para quienes desean evitar las tiendas más populares del país.

Costco será la cadena de clubes con el horario más tardío entre sus pares, pues abrirá a las 9:00 a.m. en Black Friday. Aunque abre más tarde, compensa con un calendario robusto. Tendrá un Black Friday Sale del 17 de noviembre al 1 de diciembre. Su Black Friday Weekend Sale irá del 28 de noviembre al 1 de diciembre. Además, ofrece un evento exclusivo en línea el 27 de noviembre. Para los miembros que prefieren evitar multitudes, ese día digital suele ser especialmente conveniente.

Planificar tus compras con anticipación evitará que pierdas tiempo en filas o que compres artículos innecesarios. Aprovechar los horarios de apertura y los períodos de ofertas tempranas te permitirá encontrar mejores precios con menos estrés durante este Black Friday 2025.

