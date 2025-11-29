‘Dejen de comprar en Home Depot’, piden manifestantes

Este año, el Día de Acción de Gracias no fue igual para todos. Mientras millones de personas se reunían en torno a sus mesas, en muchos hogares quedaron asientos vacíos: un padre, un tío o una tía, un hermano fue detenido, arrestado o deportado por ICE.

En lo que va del año, aproximadamente 480,000 inmigrantes indocumentados han sido separados de sus familias, incluso durante la temporada festiva.

Ante esta situación, decenas de representantes de grupos defensores de los inmigrantes y quienes abogan por la liberación y la paz de Palestina, invadieron literalmente la tienda Home Depot de Hawthorne, durante el llamado Viernes Negro e iniciaron un boicot contra la empresa.

Encabezados por una manta que decía “Home Depot Breaks Homes” (Home Depot rompe casas) y pancartas de ICE out of LA. End the violent criminal raids! (¡Fuera ICE de Los Ángeles! ¡Fin a las criminales y violentas redadas!); “People don’t just disappear. This is Nazi shit. (La gente no desaparece, así como así

Esto es una miea nazi), los manifestantes marcharon hasta la entrada de Home Depot. ubicada en el 14603 de Ocean Gate Ave, en la ciudad de Hawthorne. Además, con sus mensajes de “Stop shopping at Home Depot. “Dejen de comprar en Home Depot. Que se queden los inmigrantes. Deporten a los racistas”. “Keep immigrants. Deport racists “y “Apoya a los jornaleros. Apoya a tus vecinos”, los manifestantes instaron a los clientes que arribaron al lugar, a que dejen de invertir su dinero “en una empresa que lucra con el dolor de las familias”. ‘Son racistas’ “Ya estuvo bueno con estos cabones”, fue la reacción de Gustavo Peña, un mexicano residente de la ciudad de Lomita. “Son racistas los güeyes de Home Depot. Por su culpa muchas familias no tienen a un ser querido en la mesa de sus casas para cenar juntos”.

En la intersección de los bulevares Lomita y Crenshaw, los manifestantes gritaron con sus megáfonos y voces: ¡Dígalo una vez! ¡Dígalo dos veces! ¡No toleraremos al ICE!”; ¡Vergüenza! ¡Vergüenza!; ¡Alto a los secuestros!.

“Soy ciudadano de este país y apoyo a la raza”, comentó Enrique González, un inmigrante de Irapuato, Guanajuato, quien observaba de lejos a los manifestantes, cuando se apostaron por segunda ocasión frente a la entrada principal de Home Depot.

Durante la protestas hicieron un llamado a dejar de hacer compras en las tiendas Home Depot.

Todos estaban siendo vigilados a escasos metros de distancia por policías encubiertos y vestidos de civil. Los agentes se “escondieron” en el área de venta de árboles de Navidad.

Particularmente en el condado de Los Ángeles, los estacionamientos de Home Depot en el sur de California se han convertido en el epicentro de redadas federales de inmigración -junto con centros de lavado de autos- debido a que son puntos de encuentro comunes para jornaleros que buscan trabajo.

Las redadas han resultado en múltiples arrestos y protestas de defensores de los inmigrantes.

Más de 500 ‘secuestrados’

Miriam Arghandiwa, escritora y directora afgano-estadounidense radicada en el Área de la Bahía reportó que, en 175 días, en 52 redadas de inmigración, agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza “secuestraron” a más de 500 personas, incluyendo niños y provocaron la muerte de un jornalero: Carlos Roberto Montoya Valdés, de 52 años y originario de Guatemala, quien murió atropellado en agosto de 2025 mientras huía de una redada de agentes de inmigración (ICE) en la ciudad de Monrovia.

“¿Qué límite tiene la calificación de Home Depot?”, cuestionó. “La verdad es que no hay límite para Home Depot. Han acosado durante mucho tiempo a jornaleros y han llamado a la policía para que los saquen de sus estacionamientos”, dijo.

Añadió que, ahora, el director ejecutivo de Home Depot afirmó estar convencido de [creer] en Trump, ello demuestra que no habrá un gran despertar para Home Depot.

En efecto, Ken Langone, cofundador de The Home Depot, declaró que “nunca ha estado más entusiasmado con el futuro de Estados Unidos” que bajo el mandato del presidente Donald Trump.

Golpear a Home Depot en el bolsillo

Anthony Bryson, director de la Coalición Socal Uprising acusó a Home Depot de complicidad en las deportaciones masivas del presidente Trump, criticó el capitalismo y enfatizó la interconexión de diversas luchas incluyendo las de inmigrantes, personas negras, latinas, palestinas, congoleñas y sudanesas.

“Si eres empleado de Home Depot y no lo entiendes, debes escuchar lo que está sucediendo: date cuenta de que Home Depot juega un papel en las deportaciones masivas en todo Estados Unidos; verás que la lucha estadounidense está directamente ligada al capitalismo, así que nuestro recurso es estar en las calles para cerrarlas donde importa… en el bolsillo, porque el capitalismo maneja a la gente oprimida”, subrayó.

“Que se joa el capitalismo. Que se joa Home Depot. Que se joa ICE”, gritó desde arriba de una camioneta, mientras un guardia de seguridad les impedía el paso hacia el interior de la tienda y algunos empleados veían con miedo a los manifestantes.

“¡Estamos aquí, unidos como pueblo, exigiendo acciones directas como registrar las actividades de ICE y la interrupción de las ganancias para exigir responsabilidades a Home Depot!”, exclamó el activista. Bryson agregó que se manifestaban frente a la tienda de Home Depot para defender los derechos humanos, la empatía con los inmigrantes y, particularmente los jornaleros, y para abogar por una lucha colectiva contra los sistemas opresivos. “¡Todos somos un solo pueblo! No dejen que el capitalismo, no dejen que el nacionalismo los aísle y los segregue en temas importantes”, declaró el activista.

“Nuestro corazón late exactamente igual. Nuestra sangre fluye exactamente igual. Somos un solo pueblo, una sola lucha. ¡Vamos a ganar!”. Viven en estado de paranoia Las redadas de inmigración han afectado a todos, desde niños a jóvenes, adultos y ancianos. “El terror que ha causado ICE ha sido absolutamente inconmensurable”, consideró Jesse García un estudiante de secundaria de Inglewood.

“Los estudiantes en las escuelas han estado paranoicos, especialmente los de minorías”. El joven estudiante dio a conocer que tiene amigos que viven con mucho miedo de salir de sus casas. “Otros tienen miedo de que los recojan en la calle o de que [agentes del] ICE”, entre en nuestro campus”, manifestó. “Incluso con ese pánico, las escuelas todavía se niegan a cerrar y proteger a sus estudiantes al final del día, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Las escuelas todavía no saben cómo manejar e identificar a ICE”. Ante el riesgo de seguridad para todos sus compañeros, García, de 17 años, preguntó: ¿quién nos va a ayudar? No va a ser el gobierno, y definitivamente no van a ser los hijos de pta que están enviando a nuestra gente a la cárcel. Tendremos que salvarnos nosotros mismos, y solo podemos hacerlo si formamos un frente unido”. Para lograrlo, necesitamos mantenernos unidos”.

Jaya, una chica que es presidente y miembro de la organización Harbor Area Peace Patrol, un grupo de voluntarios que monitorea de forma pacífica los movimientos de los agentes federales de inmigración en San Pedro, Wilmington y comunidades aledañas declaró que, si bien su objetivo principal es “patrullar cuando sea necesario, hemos brindado apoyo con respuesta rápida y atención posterior, tanto emocional como práctica, informando a las familias sobre el secuestro de su ser querido, coordinando la recogida de sus pertenencias y brindando recursos legales”.

Los manifestantes piden a ICE no intimidar a los trabajadores.

El grupo también recauda fondos de ayuda mutua para las familias que se han quedado atrás.

“Estos momentos son traumáticos y desgarran familias, dejando a niños sin padres, cónyuges sin parejas y animales de compañía sin tutores”, destacó. “Por eso nos sentimos tan obligados a ayudar. Pero no somos superhéroes, somos gente común. Maestros, padres, jubilados, personal sanitario, clérigos y otras personas comunes que simplemente se preocupan profundamente por los demás y por nuestra ciudad, lo que significa que todos pueden hacerlo”.