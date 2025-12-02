Los gastos en las fiestas aumentan a pesar de la crisis económica

La elevada inflación, las altas tarifas arancelarias y las ajustadas políticas económicas de los últimos meses de este año, llevaron a los consumidores a una gran incertidumbre, donde encuestas revelaban que las perspectivas económicas habían caído a mínimos históricos.

Y aunque se esperaba que las ventas cayeran igualmente este año, para el inicio de esta temporada los consumidores se mostraron optimista, y durante el Viernes Negro el gasto alcanzó niveles récord.

De acuerdo con datos de Adobe Analytics, los consumidores gastaron un total de $11,800 millones de dólares en sus compras en línea esto representa un aumento del 9.1% en comparación con el año pasado, y se estima que el gasto durante el Cyber Monday también sea sólido con un 6% más respecto al 2024.

Si bien, la resiliencia del consumidor está ayudando a impulsar la economía, pese a los obstáculos que este año se han presentado, no solo por una inflación obstinantemente alta sino por aranceles que están ahora pesando sobre las facturas de los consumidores, una fuerte ola de despidos, salarios pocos competentes y el aumento de alimentos, servicios y bienes básicos que provocan presupuestos familiares más reducidos.

Los consumidores también resienten que su dinero no está rindiendo tanto como antes y esto los lleva a sentirse desanimados. En este sentido, Neil Saunders, analista de GlobalData explica que “gran parte del crecimiento se debe al aumento de precios, lo que significa que el crecimiento en la cantidad de productos que compra la gente es significativamente menor. En lo que va del año, el crecimiento del volumen minorista se sitúa en torno al 0.3 %, lo cual representa un crecimiento muy bajo”, dijo.

Esto quiere decir que, pese a que los descuentos ofrecidos por minoristas lograron impulsar el gasto, debajo de esas ventas récord se esconde una debilidad del mercado mucho más profunda.

Según un análisis de Salesforce.com, las ofertas y descuentos de este año no fueron tan significativos como en años anteriores y los consumidores compraron un 2% menos, ya que, los presupuestos más ajustados están llevando a los consumidores a ser cautelosos con sus gastos, centrándose sobre todo en compras importantes.

Tal y como lo señala Kent Smetters, del Modelo Presupuestario de Penn Wharton, un proyecto de investigación independiente de la Universidad de Pensilvania, “prácticamente todas las principales perspectivas navideñas apuntan a un consumidor bifurcado. La brecha de comportamiento se está ampliando: los hogares de altos ingresos gastan y se mantienen conectados; los hogares de bajos ingresos son más selectivos, más financiados y conscientes del volumen”, comentó.

