Productos asequibles de Publix para jubilados este invierno por menos de $20

La mayoría de los jubilados en Estados Unidos suelen depender únicamente de ingresos fijos provenientes del Seguro Social, los cuales van desde los $2,000 a $5,000 dólares mensuales, por lo que, la mayoría busca administrarse de la mejor manera, priorizando sus necesidades básicas.

Una de las maneras de mantenerse dentro de presupuestos ajustados es, buscar ofertas y descuentos en sus cadenas minoristas predilectas. En el caso de Publix, siempre cuenta con artículos y productos de bajos precios durante la temporada de invierno y aquí te contamos cuáles son, ya que la mayoría suelen costar menos de $20 dólares:

Medicamentos para el resfriado y la gripe

Es común que durante el invierno debido a las bajas temperaturas muchas personas se enfermen con resfriados, en la cadena minorista se pueden conseguir medicamentos con precios que van desde los $6 a $10 dólares.

Baterías

Los cortes de luz y apagones pueden ser provocados por las intensas nevadas en ciertas partes del país, por lo que se recomienda tener pilas extras en casa, en este caso el minorista cuenta con AA Duracell Power Boost con tapa de cobre, el paquete de ocho tiene un costo de $10 dólares.

Arroz integral

En cuanto a los alimentos, Publix cuenta con una variedad de marcas del mercado, por ejemplo; el arroz integral puede ser una excelente opción, tiene un precio de $5.49 dólares.

Verduras al vapor en bolsa

Por un precio de $1.29 dólares, los jubilados con bajos presupuestos pueden llevar a casa toda clase de verduras, esenciales para preparar caldos o hacerlas al vapor durante los fríos días de invierno.

Huevos

La cadena tiene huevos desde los $4.49 dólares, asequibles para los jubilados que cuentan con pagos únicos mensuales.

Bolsitas de té Twinings of London

Finalmente, una cada de entre 18 y 50 unidades de bolsitas de té de la marca Twinings of London puede costar hasta $11,99 dólares, es perfecta para las gripes de invierno.

