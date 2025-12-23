Jim Beam anuncia el cierre de su planta de producción en Clermont

A través de un comunicado, la famosa marca de whisky bourbon, Jim Beam anunció que cerrará próximamente su planta ubicada en Clermont, pero planean trasladar su producción a Kentucky.

“Hemos informado a nuestros equipos que, si bien continuaremos destilando en nuestra destilería artesanal FBN en Clermont y en nuestra destilería más grande, Booker Noe, en Boston, planeamos pausar la destilación en nuestra destilería principal en el campus James B. Beam durante 2026 mientras aprovechamos la oportunidad para invertir en mejoras en las instalaciones”, destacó la compañía.

De acuerdo con los detalles proporcionados por el fabricante de whisky, el cierre de la planta en Clermont cerrará a partir del 1 de enero y hasta finales del 2026. Jim Beam indicó que están evaluando constantemente sus niveles de producción para satisfacer la demanda del consumidor.

La marca reconocida a nivel mundial señaló también en el comunicado: “Seguimos evaluando la mejor manera de utilizar nuestra fuerza laboral durante esta transición, y las conversaciones con el sindicato están en curso”, dijo.

Por otro lado, informó que aquellos turistas que deseen conocer la Ruta del Bourbon de Kentucky, el centro de visitantes del campus James B. Beam permanecerá abierto “para que los visitantes puedan disfrutar de la experiencia James B. Beam completa”, agregó.

Finalmente, según datos del Departamento del Tesoro, en los últimos meses la producción de whisky ha caído a uno sus niveles más bajos en años, por lo que no se tiene claro si la decisión de pausar la producción en Clermont tenga que ver con la caída en la demanda.

Sigue leyendo: