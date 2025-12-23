¿Qué minoristas abrirán y cuáles no en Nochebuena de 2025?

A tan solo un día de celebrar Nochebuena algunos minoristas, supermercados, tiendas al igual que entidades se preparan para cumplir con sus horarios festivos, por lo tanto, algunos estarán abiertos durante todo el día, otros solo parcialmente y muchos permanecerán cerrados.

Es por esa razón que, aquí te contamos qué minoristas abrirán y cuáles no prestarán servicios este miércoles 24 de diciembre 2025.

Las farmacias como CVS y Walgreens permanecerán operativas, sin embargo, el horario podría variar dependiendo de la ubicación, por lo que los consumidores deberían consultar la página web de estas tiendas antes de visitarlas.

En el caso de Walmart, la cadena anunció que abrirá este 24 de diciembre; no obstante, su horario estará reducido cerrando a las 6 p.m, en el caso de Food Lio, también cerrarán en Nochebuena a las 19:00 hora local, mientras que Target abrirá desde las 7:00 a. m. a 8:00 p. m., hora local.

Finalmente, las entidades bancarias y oficinas de correo permanecerán abiertas en Nochebuena, aunque la mayoría trabajará con horarios ajustados.

