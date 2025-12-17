Costco: 6 productos que no se recomiendan comprar ¿por qué?

Costco es conocido por sus precios bajos y grandes volúmenes de productos, lo que hace que muchos compradores se sientan tentados a llenar su carrito sin pensarlo dos veces, sin embargo, comprar en grandes cantidades no siempre es la mejor opción, especialmente cuando se trata de productos que pueden irse a perder antes de que los utilices por completo.

Aunque la tienda ofrece un sinfín de opciones atractivas, hay ciertos artículos que no siempre valen la pena, incluso si parecen una ganga. Aquí te contamos sobre seis productos que debes reconsiderar antes de agregar a tu carrito en Costco.

Suministros para hornear a granel

Costco es el paraíso de los amantes de la repostería, con grandes cantidades de ingredientes básicos como levadura, harina, azúcar y polvo para hornear. Sin embargo, para la mayoría de los hogares, estas cantidades masivas no son prácticas.

A menos que seas un panadero profesional o tengas un negocio que utilice estos ingredientes a gran escala, lo más probable es que no consigas usar todo antes de que se eche a perder. Las bolsas gigantes de azúcar o la levadura en paquetes de 900 g pueden terminar en la basura si no las consumes a tiempo, lo que representa un desperdicio de dinero y recursos.

Juegos completos de utensilios de cocina

Costco tiene todo lo que necesitas para amueblar tu cocina, desde ollas hasta sartenes y utensilios en grandes sets, sin embargo, a veces, más no es mejor. Los sets de utensilios de cocina tienden a incluir varios artículos que tal vez no necesites de inmediato, como tres cacerolas, dos sartenes y una olla gigante.

A menudo, la mayoría de estos utensilios de cocina terminarán almacenados sin ser usados, ocupando espacio en tu hogar y sin ofrecer el valor esperado. Si realmente necesitas artículos de cocina, es mejor comprar piezas individuales según lo que necesites en ese momento.

Paquetes de alimentos con mezclas de sabores

Comprar productos a granel, como paquetes de papas fritas o bebidas que incluyen varias variedades, puede parecer una buena oferta, pero hay un problema: algunas opciones de sabor podrían terminar sin ser consumidas. Los paquetes mixtos suelen incluir sabores que no gustan a todos, lo que provoca que terminen acumulándose en la despensa.

En lugar de optar por estas mezclas, es mejor comprar los sabores que sabes que a todos les gustan, evitando que un paquete completo quede olvidado.

Alimentos congelados que no caben en el congelador

Otro error común es comprar grandes cantidades de alimentos congelados que simplemente no caben en el congelador. Un paquete gigante de waffles Eggo o una bolsa enorme de vegetales congelados puede ser tentador, pero si no tienes suficiente espacio en tu congelador, el producto terminará ocupando espacio innecesario o se quedará sin usarse.

Si no puedes almacenar adecuadamente estos productos, considera compartir el paquete con amigos o familiares para evitar el desperdicio.

Frutos secos a granel

Aunque los frutos secos son una excelente fuente de proteína y tienen un precio atractivo en Costco, hay un problema con su compra a granel: se deterioran rápidamente a temperatura ambiente. Los frutos secos pierden su frescura y sabor si no se almacenan adecuadamente, lo que puede resultar en un desperdicio innecesario.

Si no consumes grandes cantidades de frutos secos, es mejor optar por paquetes más pequeños que te permitan disfrutar de su frescura sin que se estropeen antes de usarlos.

Especias en grandes cantidades

Las especias son productos caros, por lo que comprar a granel en Costco puede parecer una excelente opción para ahorrar dinero, sin embargo, las especias tienen una vida útil mucho más corta de lo que muchos creen.

Si no cocinas regularmente para una gran familia, lo más probable es que las especias en grandes cantidades se vayan a perder antes de que las uses todas. Un frasco gigante de canela o curry puede quedarse en tu despensa durante años, perdiendo su sabor y aroma. Mejor compra cantidades más pequeñas de las especias que más uses y asegúrate de que se mantengan frescas.

