Costco: 7 beneficios ocultos de la membresía de que no conocías

Aunque la mayoría de las personas se afilian a Costco por sus inmejorables ofertas en supermercados, la verdad es que la membresía viene acompañada de muchos beneficios adicionales que a menudo pasan desapercibidos.

Además de los conocidos descuentos en productos de uso diario, los miembros de Costco tienen acceso a recursos exclusivos que pueden hacer una gran diferencia en sus finanzas. Desde gasolina de calidad a precios bajos hasta opciones de ahorro en medicamentos y servicios de seguro, aquí te compartimos algunas de las mejores ventajas que quizá no conocías.

Sigue leyendo para descubrir cómo una membresía de Costco puede ahorrarte más dinero de lo que imaginas.

Gasolina barata y de alta calidad

Los miembros de Costco pueden disfrutar de precios competitivos en gasolina Kirkland Signature, una opción de calidad superior con certificación Top Tier. Estas estaciones no solo ofrecen combustible a precios más bajos, sino que también se aseguran de que el rendimiento de tu vehículo sea óptimo. Además, puedes consultar los precios actualizados mediante la app de Costco antes de dirigirte a la estación, lo que facilita aún más el ahorro.

Descuentos en llantas y servicio de instalación

¿Necesitas cambiar las llantas de tu coche? Costco lo hace fácil con precios competitivos que incluyen todo el servicio: instalación, balanceo, rotación y reparaciones. Aunque los tiempos de espera pueden variar, muchos miembros reportan que las ventajas valen la espera.

Ahorro en medicamentos y recetas

El programa de descuentos en medicamentos de Costco puede ofrecer ahorros de hasta un 80% en comparación con otras farmacias. Este beneficio no requiere seguro médico, lo que lo hace especialmente útil para quienes no cuentan con cobertura. Además, los socios pueden acceder a descuentos en medicamentos veterinarios.

Electrodomésticos y artículos de alta gama

En Costco, los miembros pueden comprar productos como lavadoras, refrigeradores y más a precios competitivos, con instalación, entrega e incluso la posibilidad de retirar el viejo electrodoméstico, todo incluido en el precio. Además, muchos productos cuentan con una garantía de dos años y soporte técnico gratuito.

Descuentos en seguros

Costco también ofrece pólizas de seguro a través de su asociación con American Family Insurance. Desde seguros de auto hasta vida y hogar, los miembros pueden acceder a descuentos exclusivos, lo que puede hacer que tus primas sean más económicas.

Tarjetas de regalo con descuento

Costco tiene una selección de tarjetas de regalo con descuento, lo que permite ahorrar dinero en restaurantes, entretenimiento y otros servicios. Puedes conseguir tarjetas de regalo para Uber Eats, Cinemark y muchos otros comercios a un precio más bajo que el valor nominal.

Ahorros en viajes y paquetes vacacionales

Los miembros de Costco tienen acceso a ofertas exclusivas en viajes, desde boletos de avión hasta reservas en hoteles y cruceros. A través de Costco Travel, los miembros pueden obtener descuentos en entradas para parques temáticos y otros destinos turísticos, lo que hace que planificar unas vacaciones sea mucho más asequible.

