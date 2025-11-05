Costco: 8 productos nuevos que recomiendan los clientes y que no te puedes perder

Costco sigue sorprendiendo a sus miembros con productos únicos que van más allá de los comestibles habituales. Desde alimentos especiales hasta delicias festivas, los compradores han encontrado una gran variedad de nuevos productos que valen la pena probar esta temporada.

Muchos de estos artículos combinan ingredientes de alta calidad con conveniencia, lo que los convierte en opciones perfectas para hogares ocupados. Los miembros disfrutan compartiendo sus favoritos más recientes en línea, especialmente aquellos que ofrecen un excelente valor por el precio.

Just Beets: el snack saludable

Just Beets se ha convertido en una opción popular entre los compradores que buscan un snack saludable y fácil de disfrutar. Estas crujientes chips de remolacha están hechas con un solo ingrediente, lo que les da un sabor natural sin aditivos. Muchos miembros las prefieren como alternativa a las papas fritas, ya que ofrecen un toque de dulzura y un crujido satisfactorio. Son ideales para disfrutar solas o acompañarlas con hummus y dips. El empaque resellable mantiene las chips frescas, lo que las hace perfectas para almacenar y llevar a cualquier lugar.

Ensalada Steakhouse Deli

La Ensalada Deli Steakhouse Wedge es un éxito entre los miembros de Costco que aprecian las comidas de calidad restaurante sin tener que salir de casa. Viene con lechuga iceberg crujiente, tocino, tomates, aderezo de queso azul y tiernos trozos de carne.

Los ingredientes saben frescos, y la porción es lo suficientemente grande como para compartir o preparar varias comidas. Los miembros aprecian lo rápido y sencillo que es armarla y disfrutarla sin esfuerzo adicional. Es una de esas comidas fáciles que se sienten indulgentes pero equilibradas.

Pasta de Proteína Brami

La pasta de proteían Brami ha captado la atención de los compradores que buscan opciones más saludables para sus pastas. Hecha de frijoles lupinos, ofrece una opción rica en proteínas y baja en carbohidratos que encaja perfectamente en muchas dietas.

Su textura se mantiene firme después de la cocción, similar a la pasta tradicional, lo que la convierte en una alternativa satisfactoria. Muchos compradores dicen que combina perfectamente con salsas de tomate o pesto para una cena rápida y llena. Los miembros de Costco aprecian que hace que comer saludable sea más fácil sin sacrificar el sabor.

Crema de Pistache

La crema de pistache es uno de esos productos únicos que los compradores dicen que se siente como un verdadero regalo. Su textura suave y dulzura de pistache lo hacen perfecto para untar en pan tostado o añadir a postres.

Algunos lo usan como cobertura para pancakes o helado, mientras que otros lo mezclan con café para un toque gourmet. Su sabor es rico pero equilibrado, lo que lo hace destacar de las cremas de nuez tradicionales. Muchos miembros de Costco lo buscan siempre que está disponible, ya que suele agotarse rápidamente.

Brócoli Kirkland

El brócolo Kirkland Signature sigue siendo un básico en el congelador de muchos miembros de Costco. Los ramilletes de brócoli son congelados rápidamente para mantener su frescura, color y nutrientes intactos.

Se pueden cocinar al vapor, asar o añadir a sopas y cazuelas con facilidad. A los compradores les encanta lo conveniente que es tener una opción saludable lista en minutos. El gran tamaño del paquete lo hace perfecto para familias que desean una opción nutritiva que dure.

Mermelada Bonne Maman

El set de Mermelada Bonne Maman se ha convertido en un favorito navideño encantador entre los miembros de Costco. Cada caja incluye 12 mini tarros de mermelada, cada uno con un sabor único y festivo. Es un regalo pensado o una manera divertida de probar diferentes tipos de mermeladas a lo largo de la temporada. Muchos compradores disfrutan de estas mermeladas con pan tostado, tablas de queso o productos horneados. El empaque, cuidadosamente presentado, le da un toque especial a cualquier cocina en las fiestas.

Mermelada de superalimentos Raspberry Smash

La mermelada de superalimentos Raspberry Smash ha ganado popularidad gracias a su sabor fresco de fruta y sus ingredientes llenos de nutrientes. Combina frambuesas con semillas de chía y otros superalimentos, lo que la convierte en una opción deliciosa y nutritiva. Muchos compradores la disfrutan sobre pan tostado o como topping para yogurt y avena. La textura es espesa y natural, sin aditivos innecesarios ni exceso de azúcar. Los miembros de Costco aprecian que aporta un giro saludable a un clásico desayuno.

Ravioles de Espinaca y Ricotta

Los Ravioles de Espinaca y Ricotta han sido una grata sorpresa para muchos miembros de Costco que buscan una opción gourmet para preparar en casa. Rellenos con espinacas frescas y ricotta cremosa, estos ravioles ofrecen una experiencia culinaria deliciosa y fácil de hacer. Son perfectos para cenas rápidas o para acompañar con una salsa de tomate casera. Su textura suave y sabor delicado hacen que este producto se convierta rápidamente en un favorito para muchos.

