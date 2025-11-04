Top de productos Kirkland en Costco que no te puedes perder este año



Los productos Kirkland Signature destacan por su excelente relación calidad-precio y son una de las mejores estrategias para aprovechar tu membresía de Costco.

Ahorrar dinero sin sacrificar calidad es una de las principales razones por las que millones de personas eligen Costco. Su marca propia, Kirkland Signature, se ha convertido en sinónimo de buen precio y calidad premium, rivalizando con marcas reconocidas en casi todas las categorías del hogar.



Desde artículos de limpieza hasta productos de panadería o suplementos, Kirkland ofrece alternativas más económicas y con estándares comparables, o incluso superiores, a los de las grandes marcas.



A continuación, te presentamos algunas de las mejores y más rentables ofertas de Kirkland Signature que puedes encontrar en los pasillos de Costco este año.

Croissant de almendras

¿Fan de los croissants? Entonces este producto es para ti. El Almond Croissant Pastry combina la textura crujiente de un croissant con el sabor dulce y cremoso de una masa danesa con almendras.



Se ha convertido en una sensación entre los socios de Costco, que destacan su sabor artesanal y su excelente relación costo-calidad. Ideal para el desayuno o una merienda gourmet sin pagar precios de cafetería.

Calcetines deportivos

Los calcetines deportivos acolchados de Kirkland son una de las compras más inteligentes para quienes buscan durabilidad y comodidad a bajo costo.



Por $14.99, obtienes un paquete de ocho pares, elaborados con una mezcla de algodón, poliéster, nailon y elastano. Comparado con marcas deportivas como Adidas, que venden seis pares por $22, los de Kirkland son una verdadera ganga para el uso diario o el gimnasio.

Gomitas de vitamina C para adultos

Fortalecer el sistema inmunológico no tiene por qué ser caro. Las gomitas de vitamina C para adultos de Kirkland ofrecen 360 unidades de 250 mg por botella a solo $19.99.



Su sabor agradable y formato práctico las convierte en una opción popular entre los socios que buscan ahorrar en suplementos. En comparación, marcas comerciales venden menos unidades a precios similares.

Pizza con base de coliflor

Esta pizza sin gluten con base de coliflor es una de las más vendidas del área de congelados. Incluye mozzarella, pepperoni de cerdo, salchicha italiana y vegetales asados.



Por $13.79, obtienes dos pizzas, lo que cuesta menos que un solo pedido de pizzería con entrega a domicilio. Perfecta para quienes buscan una opción práctica, rica y más saludable.

Bolsas de basura de cocina Flex-Tech

Las bolsas de basura de cocina Flex-Tech son un clásico de ahorro en Costco. Por $19.99, obtienes 200 unidades de 13 galones con cordón ajustable.



En comparación, otras marcas como Hefty ofrecen solo 60 bolsas por más de $13, lo que hace que el paquete de Kirkland sea una de las compras más convenientes del almacén.

Barras de nueces

Si te gusta el snack saludable pero con un toque dulce, los Nut Bars de Kirkland son una excelente elección. Ricos en proteína, sin gluten y con el equilibrio perfecto entre nueces y chocolate.



Por $17.99, obtienes una caja familiar ideal para mantener la despensa surtida. Los compradores los califican como “uno de los mejores snacks de Costco” por su sabor y textura.

Spray nasal para alergias

Las alergias no descansan, y Aller-Flo, el equivalente genérico de Flonase, ofrece alivio a un precio mucho más bajo. Por $23.99, obtienes cinco botellas de 144 pulverizaciones cada una.



En comparación, una sola botella de la marca original puede costar $17 o más. Esta versión económica de Kirkland ofrece el mismo ingrediente activo y efectividad clínica comprobada.

