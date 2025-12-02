Costco demanda a Trump para solicitar reembolsos arancelarios

Costco Wholesale presentó una demanda contra el gobierno de Donald Trump, solicitando al Tribunal de Comercio Internacional que considere ilegales todos los aranceles recaudados, en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), en un esfuerzo por obtener un reembolso completo de los impuestos pagados por el gigante minorista este año, que le exigieron pagar indebidamente por productos importados, y además, para evitar que esos gravámenes se sigan imponiendo mientras se desarrolla el caso de la Corte Suprema.

El caso, presentado en el Tribunal de Comercio Internacional, argumenta que Trump utilizó una ley de poderes de emergencia para imponer aranceles a productos de China, México, Canadá y docenas de otros países, a pesar de que el estatuto no permite al presidente crear o aumentar aranceles.

La demanda coloca a Costco entre un grupo creciente de empresas que cuestionan la legalidad de las acciones arancelarias de Trump.

Costco dice que ha pagado estos impuestos durante todo el año y ahora enfrenta una fecha límite que podría impedirle recuperar ese dinero.

En la demanda la compañía señaló que la fecha límite del 15 de diciembre para cerrar el proceso de “liquidación” está muy cerca, y que esto podría impedirle recuperar las tarifas pagadas, aun cuando el máximo tribunal falle a favor de retirar los aranceles en los próximos meses.

La compañía afirma que el gobierno comenzará a liquidar sus importaciones a partir del 15 de diciembre. Una vez liquidada una importación, el monto del arancel queda bloqueado y los importadores podrían perder la posibilidad de impugnar o recuperar dichos cargos.

La demanda de Costco se basa en victorias anteriores de otros importadores. Tanto el Tribunal de Comercio Internacional como el Tribunal Federal de Apelaciones dictaminaron previamente que la ley de poderes de emergencia que Trump invocó no autoriza la imposición de aranceles.

Costco pidió además que un juez ordene a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detener la recaudación de los aranceles mientras la Corte Suprema mantiene el caso bajo consideración, con el fin de evitar nuevos pagos que también podrían quedar sin reembolso.

La demanda de Costco señala que tanto el Tribunal de Comercio como el Circuito Federal de Apelaciones que analizaron las demandas contra los aranceles de Trump antes de que la causa llegara al Supremo han advertido que “un importador puede carecer del derecho legal a recuperar reembolsos de derechos por entradas que se han liquidado, incluso cuando luego se descubre que la legalidad subyacente de un arancel es ilegal”.

La legalidad de la amplia agenda arancelaria de Trump está siendo revisada actualmente por la Corte Suprema. En las alegaciones orales de principios de noviembre, los jueces se mostraron escépticos sobre el argumento del Gobierno para permitir que continúen.

Tanto los jueces conservadores como los liberales formularon preguntas difíciles al fiscal general de los Estados Unidos, D. John Sauer, aunque algunos de los conservadores parecían más comprensivos con sus argumentos.

Trump se convirtió en el primer presidente en utilizar la ley IEEPA para imponer derechos de importación. Los tribunales inferiores se pronunciaron anteriormente en contra del uso de la ley por parte de la administración, pero mantuvieron los aranceles mientras se discutía el caso.

Costco se convierte en la última gran empresa en solicitar la devolución de aranceles a través de los tribunales. Crédito: Jorge Walker IV | AP

