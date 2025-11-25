El republicano Ron Johnson considera inviable emitir cheques de beneficios arancelarios a la ciudadanía

Ron Johnson, senador por Wisconsin, asegura que la iniciativa planteada por el presidente Donald Trump de dividir parte del dinero recaudado a través de su política arancelaria entre la ciudadanía no resulta factible debido al alto déficit que enfrenta el gobierno.

A pocas semanas de haber regresado a la Casa Blanca, Trump les planteó a los países que comercian con Estados Unidos aranceles más elevados con respecto a los establecidos por administraciones anteriores.

El objetivo del republicano de 79 años consistía en elevar la producción local y despegarse un poco de la dependencia con el extranjero a la par de impulsar a la economía.

Sin embargo, la receta no ha tenido un impacto del todo positivo, pues si bien es cierto que están entrando millones de dólares al país por concepto de aranceles, la economía local se ha ralentizado con una inflación por encima de la meta estimada y una generación de empleos por debajo de lo proyectado.

Por ello, a manera de recuperar un poco la confianza de la ciudanía en torno a su desempeño al frente del gobierno, pues los resultados de algunas encuestas señalan que su popularidad está cayendo, el 9 de noviembre, Trump abrió la posibilidad de que a mediados del próximo año y hasta antes de las elecciones intermedias, la mayoría de los estadounidenses de ingresos bajos y medios reciban un cheque de “dividendos” arancelarios equivalente a $2,000 dólares.

El punto de vista de Ron Johnson resulta por demás contradictorio con la posición asumida por Donald Trump con respecto a los “dividendos” arancelarios. (Crédito: Ben Curtis / AP)

Sin embargo, algunos de sus opositores e incluso hasta ciertos republicanos se muestran escépticos de que eso pueda suceder, pues el desembolso podría costar hasta $600,000 millones de dólares, lo cual argumentan sería el doble de los ingresos recabados por concepto de aranceles ya que el Departamento del Tesoro estimó en julio que podría recaudar $300,000 millones de dólares este año gracias a tasas arancelarias más altas.

Durante una entrevista concedida al canal de televisión Fox Business, el senador Ron Johnson indicó que, ante la situación actual del gobierno, no se puede relajar otorgándole más beneficios de los otorgados ya.

“No podemos permitírnoslo. Ojalá pudiéramos devolverle el dinero al pueblo estadounidense, pero no es así. Tendremos un déficit de al menos $2,000 millones de dólares este año. El presidente Trump tuvo déficits de unos $800 mil millones de dólares; Obama, en sus últimos cuatro años, de $550 mil millones de dólares al año. ¿Ahora tenemos $2,000 millones de dólares? Es completamente inaceptable. Tenemos que empezar a centrarnos en eso y hacer algo al respecto”, expuso.

Cabe señalar que el Congreso tendría que aprobar una legislación para autorizar los cheques de “dividendos” arancelarios proyectados por el jefe de la nación y sin ello cualquier buen deseo quedará sólo en eso.

