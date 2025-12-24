La empresa matriz de Zara anunció el cierre de unas 100 tiendas en 2025

Recientemente, a través de un comunicado, el gigante español de la moda, Inditex empresa matriz de varias tiendas departamentales como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti y Bershka anunció el cierre de al menos 100 tiendas este 2025.

Según la compañía, la razón de esta decisión se debe a un plan para mejorar el futuro financiero del fabricante y distribuidor textil español. Según el informe, para finales del 2024 cerró 132 tiendas y durante mediados de este año se conoció que Inditex contaba con aproximadamente 5,527 establecimientos operativos.

El comunicado detalla que en lo que va del 2025 se han cerrado unas 60 tiendas Zara pasando de tener 1,588 a 1,528, lo mismo sucedió con Zara Home que ha cerrado hasta el momento unas 27 tiendas.

Por su parte, el número total de tiendas de Bershka creció de los 855 a los 859 durante este año, lo mismo para Lefties que pasó de tener 203 tiendas a 213 este año. Aunque, el gigante textil se ha obligado a cerrar locales por bajos rendimientos, también se propuso inaugurar otros en diferentes estados del país.

Este año continuó un fenómeno que viene afectado desde hace varios años a muchas cadenas minoristas, la inflación, la caída de las ventas y el tema arancelario han provocado cierres de locales.

