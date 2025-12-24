Estos son los minoristas donde puedes comprar tus regalos navideños de emergencia

Las compras de última hora en Navidad siempre son de las más comunes, ya sea un regalo para algún ser querido, alimentos o algún artículo indispensable que pasó desapercibido en la lista; sin embargo, aunque no es común durante las fiestas, aún se podrá comprar de emergencia en ciertos minoristas.

Este año, algunas tiendas minoristas mantendrán su horario habitual, mientras que otras abrirán de manera parcial. Es por esa razón, que aquí te contamos cuáles serán:

Costco

La cadena de Club de Precios permanecerá cerrada durante el día de Navidad.

Macy’s

El minorista tendrá en algunas de sus ubicaciones un horario parcial en Nochebuena y permanecerá cerrado el día de Navidad.

Aldi

Tendrá horario limitado la Nochebuena y servicio parcial en Navidad.

Best Buy

Algunas de sus tiendas permanecerán cerradas durante Navidad.

Home Depot

Estará abierto hasta las 5 p. m. en Nochebuena y cerrarán el día de Navidad.

Lowe’s

Muchas de sus tiendas tendrán horario limitado la Nochebuena y permanecerán cerradas el día de Navidad.

Trader Joe’s

Abrirá hasta las 5 p. m., hora local, en la víspera de Navidad y estará cerrado el día de Navidad.

Walgreens

Abrirá en Nochebuena y el día de Navidad, pero el horario de su farmacia puede variar.

Walmart

Estará abierto de 6 a. m. a 6 p. m. en la víspera de Navidad y cerrado el día de Navidad.

IKEA

Algunas de sus tiendas trabajarán en horario limitado en Nochebuena y cerrarán en Navidad.

Target

Estará abierta desde las 7 a. m. hasta las 8 p. m., hora local en Nochebuena y estarán cerradas el día de Navidad.

CVS

Tendrá horarios ajustados en Nochebuena y cerrarán el día de Navidad.

