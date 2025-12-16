Walmart anuncia nuevas sucursales para 2026 ¿dónde estarán?

El estado de Florida, que ya cuenta con la segunda mayor cantidad de tiendas Walmart en Estados Unidos, solo detrás de Texas, se prepara para una nueva ola de crecimiento del gigante minorista.



Walmart confirmó la apertura de cuatro nuevas sucursales a principios de 2026, como parte de su ambicioso plan de expansión y remodelación a nivel nacional.

En 2024, Walmart anunció la construcción o conversión de más de 150 tiendas y la remodelación de muchas otras, incluyendo la implementación del innovador concepto de “Tienda del Futuro”. Florida será un estado clave en esta estrategia de modernización.

Detalles de las nuevas tiendas Walmart en Florida

La expansión de Walmart en Florida se enfocará en cuatro ubicaciones estratégicas a principios de 2026:

Apollo Beach : 5551 N. U.S. 41, Condado de Hillsborough, apertura el 14 de enero de 2026.

: 5551 N. U.S. 41, Condado de Hillsborough, apertura el 14 de enero de 2026. Jacksonville : Intercambio de First Coast Expressway y Oakleaf Plantation Parkway, apertura a principios de 2026.

: Intercambio de First Coast Expressway y Oakleaf Plantation Parkway, apertura a principios de 2026. Ocala : Maricamp Road y SE 36th Avenue (antiguo Winn Dixie), apertura a principios de 2026.

: Maricamp Road y SE 36th Avenue (antiguo Winn Dixie), apertura a principios de 2026. The Villages: 1115 Waxman Drive – apertura a principios de 2026.

La “Tienda del Futuro” llega a Florida

Además de las nuevas aperturas, Walmart invertirá en la modernización de 34 sucursales en Florida, transformándolas bajo el concepto Tienda del Futuro. Estas remodelaciones incluyen:

Diseño modernizado : Señalización más grande y audaz, con pantallas digitales.

: Señalización más grande y audaz, con pantallas digitales. Mejora en la experiencia del cliente : Pasillos más anchos en farmacias, áreas de checkout privadas y mayor espacio para compradores y empleados.

: Pasillos más anchos en farmacias, áreas de checkout privadas y mayor espacio para compradores y empleados. Tecnología y sostenibilidad: Mayor capacidad para recogidas y entregas en línea, equipos energéticamente eficientes y refrigerantes de bajo impacto ambiental.

Con estas aperturas y remodelaciones, Walmart busca consolidar su presencia en Florida y ofrecer una experiencia de compra más moderna, tecnológica y sostenible.

Palabras clave SEO sugeridas: Walmart Florida 2026, nuevas tiendas Walmart, expansión Walmart Florida, Tienda del Futuro, remodelación Walmart, aperturas Walmart Florida.

Sigue leyendo: