Walmart ofrece artículos navideños por menos de $10

Para esta temporada decembrina, las cadenas minoristas en Estados Unidos ya están renovando su inventario para ofrecerle a los consumidores una variedad de artículos y productos navideños de excelente calidad y precios asequibles.

Por menos de $10 dólares, Walmart cuenta con imprescindibles para la decoración del hogar, higiene personal, equipos eléctricos, regalos y más, es por esa razón que aquí te mostramos una lista con sus precios:

Mini luces navideñas de cadena Holiday Time, tienen un costo de $2.97 dólares, cada tira trae 100 unidades que pueden ser usadas tanto en exteriores como interiores, ya que cuenta con un recubrimiento seguro.

Adornos navideños irrompibles (24 unidades), tiene un precio de $6.58 dólares, vienen en diferentes colores, perfectos para adornar coronas, guirnaldas e incluso el árbol de Navidad.

Media navideña de peluche, su costo es de $2.17 dólares, es uno de los adornos imprescindibles en los hogares durante las fiestas, este mide 13 cm de largo lo suficiente como para llenarlo de detalles.

Guirnalda verde artificial suave sin iluminación, su precio es de $9.97 dólares, tiene 15 metros de longitud y se puede colocar en árboles de Navidad hasta barandillas de escaleras y porches.

Papel de regalo kraft con ciervo y reno marrón y negro, su precio es de $5.32 dólares, tiene varios diseños y su estilo es atemporal, cada rollo les da 160 pies cuadrados de papel.

Vela perfumada de 3 mechas Mainstays, tiene un precio de $5.97 dólares, son ideales para mantener un olor agradable en casa, vienen con varios diseños como cascanueces y bastones de caramelo.

Estacas de jardín con forma de bastón de caramelo LED para la época navideña, tiene un costo de $8.27 dólares, son perfectas para mantener iluminado el jardín con luces integradas.

Sigue leyendo: