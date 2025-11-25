Kohl’s apuesta por un nuevo líder en medio de cambios constantes en la gerencia

Este lunes, la cadena estadounidense de tiendas departamentales, Kohl’s anunció cambios en su gerencia con el nombramiento de un cuarto director ejecutivo en menos de tres años, esto con el objetivo de mejorar a la empresa tras una prolongada caída de sus ventas.

La compañía nombró a Michael Bender como el nuevo CEO encargado de llevar a cabo la responsabilidad de darle estabilidad y crecimiento a la compañía en los próximos años.

Bender asumió el cargo luego de pasar siete meses en el puesto de manera interina, tras la salida de Ashley Buchanan, quien fue despido en mayo por investigaciones internas de la empresa, donde se conoció de negocios irregulares.

Ante la nueva directiva de Kohl’s, Neil Saunders, analista de GlobalData comentó que “el nombramiento de Michael Bender como director ejecutivo permanente de Kohl’s aporta una estabilidad muy necesaria a la asediada cadena”, dijo.

“Desafortunadamente, Kohl’s ha tenido uno de los peores resultados en el sector minorista, con ventas y cuota de mercado en desplome desde 2019. Este bajo rendimiento crónico está directamente relacionado con el descuido operativo y la ausencia de una estrategia clara”, mencionó Saunders.

Pero no solo han sido la caída de sus ventas, el minorista este año también anunció que debido a ese bajo rendimiento más de 27 ubicaciones en el país serían cerradas, como parte de una estrategia de reestructuración; sin embargo, las consecuencias de estos cambios han llevado a la empresa a eliminar el 10% de su fuerza laboral.

