7 productos que puedes comprar en Kohl’s por menos de $10
Descubre 7 productos en Kohl’s por menos de $10 que combinan calidad y ahorro para tu presupuesto
¿Vas a Kohl’s con un presupuesto limitado? No te preocupes: incluso con $10 o menos, puedes llevarte artículos de calidad que valen mucho más de lo que cuestan. Desde productos de cuidado personal hasta accesorios divertidos, estas opciones son ideales para quienes buscan ahorrar sin sacrificar estilo ni utilidad.
A continuación, te mostramos 7 productos destacados de Kohl’s que puedes comprar por $10 o menos.
Jabón en barra Every Man Jack Pacific Dive
Este jabón de barra para hombre combina sal marina, cítricos y algas para una experiencia revitalizante. Ideal como exfoliante corporal, destaca por su espuma abundante y aroma duradero, según las reseñas de los compradores. Precio $5.99.
Mascarilla facial Sephora
Consiente tu piel con esta mascarilla facial de Sephora. Diseñada para todo tipo de piel, hidrata y deja un rostro más luminoso y radiante después de una sola aplicación. Perfecta para una rutina rápida de cuidado personal. Precio $6.00.
Limpiador facial diario Every Man Jack
Este limpiador facial masculino elimina el exceso de grasa y suciedad acumulada durante el día. Con solo una cantidad del tamaño de una moneda, proporciona una limpieza suave y completa, ideal para usar en la mañana y antes de dormir. Precio $7.99.
Pulseras de la amistad Capelli BFF para niñas
Las pulseras de cuentas Capelli BFF son un accesorio adorable y económico. Se venden en sets de cinco, que pueden usarse juntos o combinados con otros accesorios, perfectos para niñas y adolescentes. Precio $7.99 (antes $9.99).
Set de coleteros de satén Kitsch
Consigue 5 coleteros de satén Kitsch para dormir o peinados diarios. Comprarlos en Kohl’s es más económico que en otras tiendas, donde la misma marca se vende por $8.99. Comodidad y estilo a buen precio.
Cubiertos Re-Play para niños
Los cubiertos Re-Play están diseñados para manos pequeñas y son perfectos para desayuno, comida y cena. Cada set incluye 4 tenedores y 4 cucharas, combinando ergonomía y durabilidad para los más pequeños. Precio $4.99.
Juguete para morder TriBone Nubbies de Arm & Hammer
Cada perro merece un juguete seguro y divertido. El TriBone Nubbies con sabor a mantequilla de maní es ideal para perros de todas las razas, desde beagles hasta schnauzers. Los dueños destacan su resistencia y seguridad para morder. Precio $6.99.
Aprende a ahorrar
Incluso con un presupuesto de $10, puedes llevarte productos útiles, de calidad y que suelen estar en oferta o descuento. Desde cuidado personal hasta accesorios y juguetes, estas opciones te permiten maximizar tu dinero sin sacrificar utilidad ni diversión.
