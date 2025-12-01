5 artículos lujosos que no querrás perderte en Trader Joe’s en diciembre

Comenzó una de las temporadas favoritas de los consumidores estadounidenses y desde hace semanas las cadenas minoristas han estado renovando sus anaqueles para ofrecerle los artículos no solo de excelente calidad sino de precios asequibles.

Es por esa razón que aquí te mostramos una lista con los productos y artículos de lujos de Trader Joe’s que no te querrás perder este diciembre:

Bolsa térmica reutilizable grande: tiene un costo de $8.99 dólares y es útil para llevar comida y bebidas, con una capacidad de 30 litros.

Juego de vela del mes: su costo es de $29.99 dólares, tiene 12 aromas diferentes, es un set increíble para regalar o decorar algunos lugares del hogar.

12 Days of Beauty: A Curated Collection: su precio es de $19.99 dólares, esta colección incluye una crema de manos ultrahidratante de higo silvestre y mora, un bálsamo labial hidratante de arándano y naranja que sirve para cualquier tipo de piel.

Crema de manos y cuerpo Midsummer Night’s Cream: su precio es de $3.99 dólares, esta loción es ideal para hidratar la piel, cuenta con aceite de argán marroquí, manteca de karité, aceites de aguacate y jojoba dejando una sensación suave y sedosa perfecta para el invierno.

Crema hidratante para afeitar: tiene un costo de $4.49 dólares. Su mezcla de aloe vera, vitamina E es perfecta para un afeitado suave, tiene un aroma a mango y miel.

