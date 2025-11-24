window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

5 artículos de invierno que se pueden comprar en Sam’s Club por menos de $15

Desde mantas, calcetines, calentadores y más se pueden comprar en la cadena minorista con precios asequibles

Para los hogares con bajos presupuestos durante las compras decembrinas ya muchas cadenas minoristas tienen los mejores descuentos. Crédito: Shutterstock

Arlenys Tabare

El invierno está a la vuelta de la esquina y a medida que las temperaturas empiezan a descender, muchas cadenas minoristas anuncian sus ofertas y descuentos en artículos útiles para la temporada.

Tal es el caso de Sam’s Club que está renovando su inventario para ofrecerle a sus consumidores productos y artículos de excelente calidad que puedan hacer sentir a sus clientes cómodos mientras se abrigan de los intensos fríos de invierno.

Si cuentas con poco presupuesto, estos son los 5 artículos de invierno que se pueden comprar en Sam’s Club por menos de $15:

Manta de salón Member’s Mark con diseños de temporada, está hecha con un 50% de poliéster reciclado, mide 152 x 178 cm y tiene un precio de $10.88 dólares.

Pantalones de pijama de polar Lucky Brand para hombre, son perfectos para el descaso invernal, cuenta con bolsillos y tiene un precio de $9.98 dólares.

Calcetines tobilleros cómodos Brookstone para mujer (paquete de 2), se pueden lavar fácilmente en la lavadora, su interior es de sherpa y su exterior de piel sintética acolchada, es como caminar en las nubes por un precio de $10.44 dólares.

Calcetines deportivos supersuaves Cuddl Dud para mujer (paquete de 6), son suaves, cómodos y cálidos, resisten al lavado y tienen un precio de $9.98 dólares.

Calentadores de manos HotHands, son perfectos para pasear al aire libre, tiene un sistema de calor que se activa con el aire, son seguros y desechables, su precio es $14.88 dólares.

