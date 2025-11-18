Las recomendaciones para regalar en navidad y ahorrar dinero, según expertos

Un reciente segmento en Fox News generó debate nacional después de que una invitada aconsejara evitar comprar regalos para adultos durante la próxima temporada navideña. La asesora financiera Jade Warshaw declaró que, ante el aumento del costo de vida, es fundamental “presupuestar, presupuestar, presupuestar” para evitar gastos innecesarios. Según su análisis, los adultos no necesitan regalos y priorizar a los niños puede ser una vía eficaz para reducir costos.

Warshaw, copresentadora de The Ramsey Show, añadió que el contexto económico actual “no es momento de gastar y arruinarse”. En su intervención, insistió en que los compradores deben fijar límites de consumo y concentrar sus esfuerzos únicamente en familiares de entre 3 y 18 años. Para ella, incluso “la abuela no necesita zapatillas” si no vive cerca.

La recomendación surgió en un momento en que se prevé que el gasto navideño crezca, pero con la preocupación de que la economía golpee los bolsillos de millones de consumidores. Expertos consultados por Newsweek indicaron en octubre que los aranceles y los altos precios estaban afectando los márgenes de ganancia y que muchas familias optarían por reducir compras navideñas.

Warshaw aseguró que su llamado se basa en lo que escucha diariamente de quienes buscan asesoría financiera. “Lo estoy escuchando de primera mano”, afirmó, enfatizando que los precios de la vivienda, el alquiler y las hipotecas están creando una presión insostenible para muchos estadounidenses. También resaltó que el endeudamiento crece rápidamente, pues los hogares intentan cubrir déficits que no dejan de aumentar.

Consecuencias económicas y reacciones del público

El mensaje de Warshaw se volvió viral y generó reacciones encontradas. Para algunos usuarios, limitar los regalos navideños es una medida sensata en tiempos difíciles. “Los tiempos son difíciles. Esas personas estarán bien si no reciben regalos este año”, comentó un espectador en redes sociales. Según esta postura, los niños deben ser la prioridad.

Otros expresaron molestia por la sugerencia, argumentando que no debería ser necesario recortar regalos para quienes trabajan a tiempo completo y pagan sus impuestos. Para estos críticos, la idea de que las familias deban renunciar a tradiciones debido a la inflación revela fallas estructurales del sistema económico actual.

Algunos compararon las declaraciones con comentarios previos del presidente Donald Trump, quien meses atrás insinuó que, debido a las presiones comerciales, los niños recibirían “menos juguetes” estas fiestas. Aunque lo dijo como una observación anecdótica, generó inquietud sobre los posibles efectos de precios más altos y menor disponibilidad de productos.

El panorama se volvió más claro este lunes, cuando LendingTree publicó una encuesta realizada a 2.050 consumidores estadounidenses. Según el sondeo, el 68% afirmó que el aumento de precios influirá en su comportamiento durante el Black Friday, mientras un 39% indicó que planea gastar menos debido a la inflación persistente.

Otro estudio, elaborado por RetailMeNot y basado en más de 1.100 compradores, mostró que el 78% siente que las condiciones económicas afectarán sus planes navideños, incluidos viajes y obsequios. Según la analista Stephanie Carls, muchos consumidores recurren a estrategias de ahorro, como descuentos acumulados, cupones y reembolsos, para maximizar cada compra.