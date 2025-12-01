HP anuncia la eliminación de 6,000 puestos de trabajo para el 2028

La empresa estadounidense de tecnología Hewlett-Packard (HP) anunció que para el 2028 se espera un recorte de aproximadamente 6,000 puestos de trabajo a nivel mundial, los cuales forman parte de un plan de optimización con la incorporación de inteligencia artificial y reducción de costos.

En este sentido, el director ejecutivo de HP, Enrique Lores, comentó durante una conferencia de prensa que “esperamos que esta iniciativa genere mil millones de dólares en ahorros brutos en la tasa de ejecución durante tres años”, dijo.

Según Lores, la ola de despidos afectará a empleados de las áreas de desarrollo de productos, operaciones internas y atención al cliente. Este plan de reducción se anunció meses después de un recorte de casi 2,000 empleados durante el mes de febrero.

De acuerdo con los analistas de Morgan Stanley, los fabricantes de productos electrónicos de consumo en los que resalta HP, Dell y Acer han sentido una fuerte presión debido a un aumento global de los precios de chips de memoria, lo que ha provocado una fuerte demanda que ha disparado los costos.

Al respecto, Lores señaló que HP espera sentir el impacto de los aumentos para el segundo trimestre del próximo año, aunque cuenta con suficiente inventario para los primeros meses del 2026.

“Estamos adoptando un enfoque prudente para nuestra guía para el segundo semestre, al mismo tiempo que implementamos acciones agresivas como calificar a proveedores de menor costo, reducir las configuraciones de memoria y tomar medidas sobre precios”, dijo Lores.

Finalmente, según informes de la compañía, los ingresos del cuarto trimestre de este año alcanzaron los $14,640 millones de dólares, superando las estimaciones de $14,480 millones de dólares.

Sigue leyendo: