15 ofertas por Cyber Monday aún activas en Walmart: juego de maletas baja de $300 a $70

Aunque el Cyber Monday va quedando atrás, Walmart aún mantiene activas varias ofertas que permiten ahorrar en tecnología, moda, cocina, accesorios y artículos para el hogar.

Si buscas renovar equipos, adelantar regalos o hacer algunas comprar básicas a menor precio, esta selección de descuentos sigue disponible por tiempo limitado.

Te compartimos una lista de 15 productos con rebajas significativas, detallando el precio original, el monto del ahorro y el costo final: desde maletas y ropa térmica hasta laptops, artículos de cocina y dispositivos de Apple.

15 ofertas de Walmart que siguen activas por Cyber Monday

1. Cook With Color – Paquete de 2 cajas para snacks

Dúo de recipientes con ocho compartimentos, aptos para lavavajillas y con tapa.

2. EDX – Silla gamer ergonómica

Modelo con respaldo alto, soporte lumbar y reposabrazos ajustables.

3. UVN – Conjunto de ropa para mujer (2 piezas)

Set deportivo de invierno con bolsillos, disponible en varias tallas y colores.

4. Totes – Bota de invierno impermeable para mujer

Bota corta con forro de piel sintética ideal para bajas temperaturas.

5. Lilypelle – Tienda de campaña inflable para 4–6 personas

Modelo inflable con estufa, bomba manual y ventanas de malla.

6. MaxKare – Manta eléctrica de 50” x 60”

Incluye seis niveles de temperatura y apagado automático.

7. Michael Kors – Bolso bandolera Jet Set

Bandolera grande estilo East West disponible en varios tonos.

8. The Pioneer Woman – Juego de cocina de 32 piezas

Incluye sartenes, utensilios y accesorios de cocina.

9. Crocs – Baya Clog para niños

Modelo ligero y resistente para niños pequeños y grandes.

10. U.S. Polo Assn. – Conjunto térmico para mujer

Ropa interior acanalada de dos piezas, estilo Henley.

11. Fire Pit exterior 32”

Incluye tapa de pantalla, bandeja de hielo y accesorios para BBQ.

12. Gourmia – Freidora todo en uno 14 cuartos

Funciona como horno, asador y deshidratador.

13. Zimtown – Juego de maletas giratorias

Equipaje de spinner duro de primera calidad con cerradura TSA incorporada.

14. Gotrax – Bicicleta eléctrica 26” para adulto

Bicicleta commuter con motor de 350W y batería de 36V.

15. BedLuxury – Sofá seccional modular 111.5”

Diseño en forma de U con otomanas móviles y múltiples configuraciones.