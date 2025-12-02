window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

15 ofertas por Cyber Monday aún activas en Walmart: juego de maletas baja de $300 a $70

Aunque la fecha oficial del Cyber Monday es el 1 de diciembre, la mayoría de ofertas suelen extenderse durante toda la semana.

Aunque la fecha oficial del Cyber Monday es el 1 de diciembre, la mayoría de ofertas suelen extenderse durante toda la semana.

Por  Alberto Daniel Barboza

Aunque el Cyber Monday va quedando atrás, Walmart aún mantiene activas varias ofertas que permiten ahorrar en tecnología, moda, cocina, accesorios y artículos para el hogar.

Si buscas renovar equipos, adelantar regalos o hacer algunas comprar básicas a menor precio, esta selección de descuentos sigue disponible por tiempo limitado.

Te compartimos una lista de 15 productos con rebajas significativas, detallando el precio original, el monto del ahorro y el costo final: desde maletas y ropa térmica hasta laptops, artículos de cocina y dispositivos de Apple.

15 ofertas de Walmart que siguen activas por Cyber Monday

1. Cook With Color – Paquete de 2 cajas para snacks

  • Original: $22.97
  • Ahorro: $10.09
  • Oferta: $12.88

Dúo de recipientes con ocho compartimentos, aptos para lavavajillas y con tapa.

2. EDX – Silla gamer ergonómica

Modelo con respaldo alto, soporte lumbar y reposabrazos ajustables.

3. UVN – Conjunto de ropa para mujer (2 piezas)

  • Original: $43.99
  • Ahorro: $20.30
  • Oferta: $23.69

Set deportivo de invierno con bolsillos, disponible en varias tallas y colores.

4. Totes – Bota de invierno impermeable para mujer

  • Original: $79.99
  • Ahorro: $55.00
  • Oferta: $24.99

Bota corta con forro de piel sintética ideal para bajas temperaturas.

5. Lilypelle – Tienda de campaña inflable para 4–6 personas

  • Original: $499.99
  • Ahorro: $274.00
  • Oferta: $225.99

Modelo inflable con estufa, bomba manual y ventanas de malla.

6. MaxKare – Manta eléctrica de 50” x 60”

  • Original: $51.99
  • Ahorro: $28.00
  • Oferta: $23.99

Incluye seis niveles de temperatura y apagado automático.

7. Michael Kors – Bolso bandolera Jet Set

  • Original: $319.00
  • Ahorro: $262.00
  • Oferta: $57.00

Bandolera grande estilo East West disponible en varios tonos.

8. The Pioneer Woman – Juego de cocina de 32 piezas

  • Original: $149.00
  • Ahorro: $70.00
  • Oferta: $79.00

Incluye sartenes, utensilios y accesorios de cocina.

9. Crocs – Baya Clog para niños

  • Original: $34.99
  • Ahorro: $17.50
  • Oferta: $17.49

Modelo ligero y resistente para niños pequeños y grandes.

10. U.S. Polo Assn. – Conjunto térmico para mujer

  • Original: $29.98
  • Ahorro: $18.03
  • Oferta: $11.95

Ropa interior acanalada de dos piezas, estilo Henley.

11. Fire Pit exterior 32”

  • Original: $169.99
  • Ahorro: $110.00
  • Oferta: $59.99

Incluye tapa de pantalla, bandeja de hielo y accesorios para BBQ.

12. Gourmia – Freidora todo en uno 14 cuartos

  • Original: $129.00
  • Ahorro: $79.00
  • Oferta: $50.00

Funciona como horno, asador y deshidratador.

13. Zimtown – Juego de maletas giratorias

  • Original: $299.99
  • Ahorro: $230.00
  • Oferta: $69.99

Equipaje de spinner duro de primera calidad con cerradura TSA incorporada.

14. Gotrax – Bicicleta eléctrica 26” para adulto

  • Original: $699.00
  • Ahorro: $351.00
  • Oferta: $348.00

Bicicleta commuter con motor de 350W y batería de 36V.

15. BedLuxury – Sofá seccional modular 111.5”

  • Original: $999.99
  • Ahorro: $448.30
  • Oferta: $551.69

Diseño en forma de U con otomanas móviles y múltiples configuraciones.

