15 ofertas por Cyber Monday aún activas en Walmart: juego de maletas baja de $300 a $70
Ofertas de Cyber Monday que siguen activas en Walmart: maletas, ropa, cocina, tecnología y más con rebajas que aún pueden aprovecharse
Aunque el Cyber Monday va quedando atrás, Walmart aún mantiene activas varias ofertas que permiten ahorrar en tecnología, moda, cocina, accesorios y artículos para el hogar.
Si buscas renovar equipos, adelantar regalos o hacer algunas comprar básicas a menor precio, esta selección de descuentos sigue disponible por tiempo limitado.
Te compartimos una lista de 15 productos con rebajas significativas, detallando el precio original, el monto del ahorro y el costo final: desde maletas y ropa térmica hasta laptops, artículos de cocina y dispositivos de Apple.
15 ofertas de Walmart que siguen activas por Cyber Monday
1. Cook With Color – Paquete de 2 cajas para snacks
- Original: $22.97
- Ahorro: $10.09
- Oferta: $12.88
Dúo de recipientes con ocho compartimentos, aptos para lavavajillas y con tapa.
2. EDX – Silla gamer ergonómica
- Original: $137.99
- Ahorro: $61.02
- Oferta: $76.97
Modelo con respaldo alto, soporte lumbar y reposabrazos ajustables.
3. UVN – Conjunto de ropa para mujer (2 piezas)
- Original: $43.99
- Ahorro: $20.30
- Oferta: $23.69
Set deportivo de invierno con bolsillos, disponible en varias tallas y colores.
4. Totes – Bota de invierno impermeable para mujer
- Original: $79.99
- Ahorro: $55.00
- Oferta: $24.99
Bota corta con forro de piel sintética ideal para bajas temperaturas.
5. Lilypelle – Tienda de campaña inflable para 4–6 personas
- Original: $499.99
- Ahorro: $274.00
- Oferta: $225.99
Modelo inflable con estufa, bomba manual y ventanas de malla.
6. MaxKare – Manta eléctrica de 50” x 60”
- Original: $51.99
- Ahorro: $28.00
- Oferta: $23.99
Incluye seis niveles de temperatura y apagado automático.
7. Michael Kors – Bolso bandolera Jet Set
- Original: $319.00
- Ahorro: $262.00
- Oferta: $57.00
Bandolera grande estilo East West disponible en varios tonos.
8. The Pioneer Woman – Juego de cocina de 32 piezas
- Original: $149.00
- Ahorro: $70.00
- Oferta: $79.00
Incluye sartenes, utensilios y accesorios de cocina.
9. Crocs – Baya Clog para niños
- Original: $34.99
- Ahorro: $17.50
- Oferta: $17.49
Modelo ligero y resistente para niños pequeños y grandes.
10. U.S. Polo Assn. – Conjunto térmico para mujer
- Original: $29.98
- Ahorro: $18.03
- Oferta: $11.95
Ropa interior acanalada de dos piezas, estilo Henley.
11. Fire Pit exterior 32”
- Original: $169.99
- Ahorro: $110.00
- Oferta: $59.99
Incluye tapa de pantalla, bandeja de hielo y accesorios para BBQ.
12. Gourmia – Freidora todo en uno 14 cuartos
- Original: $129.00
- Ahorro: $79.00
- Oferta: $50.00
Funciona como horno, asador y deshidratador.
13. Zimtown – Juego de maletas giratorias
- Original: $299.99
- Ahorro: $230.00
- Oferta: $69.99
Equipaje de spinner duro de primera calidad con cerradura TSA incorporada.
14. Gotrax – Bicicleta eléctrica 26” para adulto
- Original: $699.00
- Ahorro: $351.00
- Oferta: $348.00
Bicicleta commuter con motor de 350W y batería de 36V.
15. BedLuxury – Sofá seccional modular 111.5”
- Original: $999.99
- Ahorro: $448.30
- Oferta: $551.69
Diseño en forma de U con otomanas móviles y múltiples configuraciones.