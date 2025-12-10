Los Magnetic Tiles bajan de precio en Walmart: es el regalo trending de 2025

Uno de los regalos de Navidad que son tendencia en este 2025, definitivamente son los Magnetic Tiles o bloques magnéticos: son piezas armables que, diferencia de los tradicionales legos, estos poseen imanes para ensamblarse.

Atendiendo la enorme demanda, Walmart mantiene activo un catálogo de ofertas exclusivamente enfocado a este juguete didáctico e interactivo.

Según publica el sitio web, los precios varían por el número de piezas y la marca.

Algunos productos superan hasta el 50% de descuento, pasando de $50 a $15 dólares, de $67 a $27; e incluso de $70 a $16, siendo la oferta más destacada.

Walmart apunta que cada oferta es por tiempo limitado o hasta agotarse el stock. Al momento de esta publicación, había al menos cinco promociones activas que podrían desaparecer en las próximas horas.

Cómo se juega con los Magnetic Tiles o bloques magnéticos

Estas piezas permiten crear estructuras de todo tipo de manera práctica y visual. Cada bloque tiene imanes en los bordes, lo que hace que se unan entre sí sin esfuerzo.

Los niños pueden empezar con figuras básicas (como cuadrados, triángulos o rectángulos) y combinarlos para formar casas, autos, torres o cualquier idea que tengan en mente.

El juego no tiene reglas estrictas: basta con acercar una pieza a otra y dejar que los imanes hagan el trabajo, lo que motiva a explorar formas, colores y tamaños sin complicaciones.

Los imanes permiten que las construcciones se mantengan firmes, pero también facilitan desmontarlas para empezar de nuevo. Además, los Magnetic Tiles pueden combinarse con accesorios como ruedas o bases planas para armar vehículos y escenarios completos.

Es un juguete versátil que fomenta la imaginación y mantiene entretenidos tanto a niños como adultos.

