Ofertas en Target: 10 regalos perfectos para intercambios navideños y por menos de $15

La temporada de intercambios navideños suele traer consigo una pregunta inevitable: ¿qué regalar sin gastar demasiado y sin caer en opciones repetidas?

Target se ha convertido en uno de los destinos favoritos para quienes buscan obsequios económicos, pero sobre todo útiles.

Generalmente, en los intercambios se establece un precio de regalo, así que fijamos una lista de productos que cuestan menos de $15 dólares, de modo que no tengas complicaciones. Revisa la descripción y el precio original o de oferta.

10 regalos perfectos en Target para intercambios navideños

Reloj navideño de piel sintética de Olivia Pratt para mujer

Un accesorio festivo con correa de piel sintética y motivos navideños, perfecto para complementar cualquier atuendo de temporada. Precio: $14.99.

Camiseta roja de South Park para hombre

Una playera con cuello redondo y un diseño con los personajes de South Park decorando un árbol de Navidad. Una opción divertida para fans de la serie. Precio: $14.99 (original: $19.99).

Pulsera navideña de cristal de Murano y Swarovski

Un detalle elegante con cuentas de cristal que mezcla brillo y temática festiva. Ideal para quien adora los accesorios llamativos. Precio: $14.99 (original: $59.99).

Pack Joyfy de calcetines navideños (6 o 12 pares)

Calcetines cálidos con diseños de muñeco de nieve. Un regalo práctico que combina comodidad y estilo invernal. Precio: $13.99 (original: $19.99).

Gafas antimareos para viajeros

Una alternativa útil para quienes sufren mareos en coche, avión o barco. Están diseñadas para aliviar náuseas mediante un sistema visual que estabiliza la percepción del movimiento. Precio: $12.99 (original: $23.99)

Pendientes navideños de reno con circonita cúbica

Aretes chapados en oro blanco con forma de reno. Una pieza pequeña y elegante para llevar durante las celebraciones. Precio: $14.99 (original: $21.42)

Ghirardelli Peppermint Bark

Cuadrados de chocolate oscuro con menta, uno de los clásicos de la temporada. Una opción dulce que nunca falla en intercambios. Precio: $5.99.

M&M’s navideños de chocolate con leche (38 oz)

Una bolsa grande ideal para compartir, perfecta para quienes disfrutan los dulces temáticos. Precio: $11.29 (original: $13.29).

Chocolates navideños HERSHEY’S Santa (6 unidades)

Dulces con forma de Papá Noel elaborados con chocolate con leche. Una presentación práctica para regalar o colocar dentro de una bota navideña. Precio: $5.94.

Pendientes Liv & Ava Stockings rojos

Aretes con forma de calcetín navideño, pensados para quienes disfrutan accesorios coloridos y temáticos. Precio: $10.99 (original: $19.95).