AutoZone expande su presencia con la apertura de 53 tiendas adicionales

Con la intención de seguir expandiéndose y posicionándose en el mercado, el minorista de repuestos para automóviles, AutoZone anunció recientemente la apertura de unas 53 tiendas más.

Al respecto, el director ejecutivo, Phil Daniele expresó: “Nos complace especialmente abrir 53 nuevas tiendas netas a nivel mundial en el trimestre y planeamos abrir tiendas agresivamente durante el resto del año fiscal, mientras continuamos nuestro enfoque en ganar participación de mercado”, dijo.

Hasta los momentos, según el último informe trimestral, el minorista contaba con 6,666 tiendas en Estados Unidos, 895 en México y 149 en Brasil, para un total de 7,710 tiendas a nivel mundial; sin embargo, este año sumó 39 nuevas tiendas en EE. UU., 12 en México y dos en Brasil.

“Nuestros negocios nacionales e internacionales tuvieron un buen desempeño durante el trimestre mientras continuamos ejecutando nuestras iniciativas de crecimiento… A medida que invertimos en el crecimiento de nuestro negocio, seguiremos comprometidos con nuestro enfoque disciplinado de aumentar las ganancias y el flujo de caja para impulsar el valor para los accionistas”, agregó Daniele.

Muchos minoristas este año se han visto afectados por la elevada inflación y las altas tasas arancelarias, sin embargo, según Daniele, la compañía tratará de compensar los costos “creemos que la inflación aumentará durante lo que sería nuestro tercer trimestre interanual”.

“Empezaremos a compensar parte de esa inflación; sospecho que aún habrá algunos aumentos, pero probablemente serán menos moderados en la última parte de lo que sería nuestro cuarto trimestre, más cerca del verano”, dijo el CEO de AutoZone.

