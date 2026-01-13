La inflación de diciembre se mantuvo estable a una tasa anual del 2.7%

El cierre del año trajo una señal de continuidad para los precios al consumidor en Estados Unidos. Durante diciembre, la inflación mantuvo una trayectoria estable, confirmando que el ritmo de aumento en el costo de vida no se aceleró al final de 2025. Esta estabilidad ofrece un respiro para millones de hogares que ajustan su presupuesto entre alimentos, vivienda y servicios básicos.

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U) aumentó 0.3% en diciembre, considerando el ajuste estacional. En términos anuales, la inflación se ubicó en 2.7%, el mismo nivel registrado en noviembre. Esto confirma que los precios avanzaron sin cambios bruscos durante los últimos dos meses del año.

Se esperaba que el IPC aumentara un 2.6% anual el mes pasado, según economistas encuestados por la firma de datos financieros FactSet.

Uno de los factores con mayor impacto mensual fue la vivienda. El índice de shelter subió 0.4% en diciembre, convirtiéndose en el principal impulsor del aumento general. Tanto la renta como el alquiler equivalente de los propietarios registraron incrementos moderados, mientras que el alojamiento fuera del hogar mostró un repunte más marcado. Este comportamiento presiona fuertemente a los hogares, si tomamos en cuenta que gran parte de sus ingresos mensuales se destinan a la vivienda.

El rubro de alimentos también tuvo un aumento relevante. El índice general de alimentos creció 0.7% en diciembre, tanto dentro como fuera del hogar. En los supermercados, cinco de los seis principales grupos registraron alzas. Destacaron los productos lácteos, otros alimentos básicos y cereales. En contraste, el grupo de carnes, aves, pescado y huevos cayó ligeramente, impulsado por una fuerte baja mensual en el precio de los huevos.

En restaurantes, el aumento fue similar. Las comidas de servicio completo subieron 0.8%, mientras que los establecimientos de servicio limitado registraron un alza de 0.6%. En términos anuales, comer fuera del hogar se encareció 4.1%, una cifra que sigue afectando el gasto cotidiano de muchas familias trabajadoras.

El sector energético mostró un comportamiento mixto. En diciembre, el índice de energía aumentó 0.3%. El gas natural subió con fuerza, mientras que la gasolina bajó de precio. A tasa anual, la energía aumentó 2.3%, con incrementos importantes en electricidad y gas, pero con una caída acumulada en los precios de la gasolina.

Al excluir alimentos y energía, la inflación subyacente avanzó 0.2% en el mes y 2.6% en el último año. Dentro de este grupo, sobresalieron los aumentos en recreación, tarifas aéreas, atención médica, cuidado personal y educación. El índice de recreación registró su mayor incremento mensual desde que se tiene registro, reflejando mayores costos en actividades de ocio y servicios relacionados.

Por otro lado, algunos sectores ofrecieron alivio al consumidor. Los precios de comunicación, autos usados y muebles para el hogar disminuyeron durante el mes. Estos ajustes ayudan a compensar parcialmente los aumentos en otras áreas esenciales.

La estabilidad de la inflación no elimina la presión sobre el bolsillo, pero permite planificar mejor los gastos. Tener un ajuste en el presupuesto de nuestros ingresos no solo te ayudará a no resentir el impacto del alza de precios, que es inevitable, también te permitirá ahorrar, incluso cuando sientes que ya no te alcanza.

También te puede interesar: