Economistas alertan sobre la posible confusión en los datos de inflación de diciembre

Este martes, se espera que el Departamento de Trabajo publique los datos del índice de precios al consumidor (IPC) correspondientes al mes de diciembre y teniendo en cuenta que la inflación cerró en una tasa anualizada del 3%, varios economistas han pronosticado que la tasa inflacionaria subió más de los esperados durante el cierre del año pasado.

Según los pronósticos y estimaciones de economistas y analistas recopilados por FactSet, la inflación general aumentaría un 0.3% mensual y 2.6% interanual, mientras que la inflación subyacente subirá a 0,26% mensual y 2.6% interanual.

Al respecto, Greg Daco, economista jefe de EY-Parthenon, comentó que “este informe será extremadamente confuso debido a las dudas que persisten en torno al IPC de octubre y noviembre. La mayoría de los datos se vieron afectados por el cierre del gobierno”,

Muchos especialistas coinciden que el prolongado cierre de gobierno de 43 días ha provocado retrasos graves en la recopilación de datos tanto de inflación como del mercado laboral. Por lo que, se espera que la inflación se mantenga por encima del 2% muy alejado de los objetivos de la Reserva Federal.

Según Daco, “la BLS decidió utilizar esencialmente la metodología de arrastre, que implica que los precios no cambiaron a lo largo de un mes determinado. Los precios siempre cambian, pero esa fue la aproximación utilizada que impuso un sesgo a la baja en la dinámica de la inflación. Para la mayoría de las categorías de precios, en realidad hay gente que va a las tiendas y mide los precios, y por eso, como resultado del cierre del gobierno, esas encuestas no se realizaron”, explicó.

Asimismo, los economistas expresaron que presentados por BLS fueron recopilados durante la segunda mitad del mes de noviembre, un período que coincide con eventos de descuentos claves para los consumidores, lo que podría haber generado un sesgo a la baja.

En este sentido, lo que expresan los especialistas es que esa recopilación de datos de octubre y noviembre con sesgo a la baja se verá compensada con los datos que se recopilen hasta el mes de abril. “No va a suceder de una vez, es muy difícil decir qué tan rápido vamos a ver una compensación del sesgo a la baja implícito en la encuesta tardía y la metodología de arrastre”, dijo Daco.

Finalmente, los economistas de Oxford Economics pronostican que el IPC general aumentará cerca del 0.3% mensual, al igual que el IPC básico. Los analistas también coinciden que las distorsiones relacionadas con el cierre de gobierno continuarán nublando la señal del IPC de diciembre.

Sigue leyendo: