EE.UU. está mostrando señales de una economía en forma de “K”: ¿qué significa?

De acuerdo con un análisis publicado recientemente por Bank of America Institute, Estados Unidos podría estar mostrando claras señales de una economía en forma de “K”, esto básicamente señala que los consumidores de bajos ingresos están teniendo poco crecimiento en comparación con los que tienen mayores ingresos.

Al respecto, David Tinsley, economista senior del Bank of America Institute indicó en una entrevista a Fox que desde principios de la primavera y durante el verano se notaron grandes diferencias en los datos con respecto a los gastos generales con tarjetas de crédito y débito.

La economía en forma de “K”, es más común o se genera cuando se está en medio de una recuperación económica luego de una crisis; sin embargo, coloca en evidencia la desigualdad, en la cual los más adinerados (parte superior de la K) crecen y se estabilizan mucho más rápido que aquellos que son de bajos ingresos (parte inferior de la K) a quienes les cuesta mucho más recuperarse e incluso empeora su situación.

El informe de Bank of America detalla que, los gastos totales en tarjeta de crédito mostraron claramente ese patrón. “El crecimiento del gasto de los hogares con mayores ingresos ronda el 2.6% interanual, pero para los hogares con menores ingresos, es de tan solo el 0.6%. Es una brecha bastante grande”, destacó Tinsley.

Los analistas destacaron que la situación compleja en el mercado laboral es quizás un factor clave para desarrollar este patrón, la desigualdad entre las oportunidades de mejores ingresos limita y estanca a una gran parte de la población.

Por otra parte, en cuanto a los gastos durante la temporada decembrina, los investigadores señalaron que muchos consumidores se mostraron sensibles a los elevados precios. “La gente pareció hacer un trabajo bastante eficaz para evitar o mitigar las subidas de precios derivadas de factores como los aranceles. Lo que estamos viendo es que el volumen de bienes que compran durante las fiestas es prácticamente equivalente al dinero que gastan”, explicó.

