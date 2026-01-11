¿Quieres encontrar trabajo? Conoce las ciudades ideales en EE.UU.

Este viernes, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicó los datos oficiales sobre el mercado laboral indicando que para el cierre del 2025 se generaron unos 50,000 nuevos empleados, la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios ubicándose en los 4.4%, esto demuestra una gradual desaceleración en la contratación.

El mercado laboral sigue ajustado, es por esa razón que muchos estadounidenses que buscan empleos se preguntan dónde pueden encontrarlo. Según un estudio desarrollado WalletHub todavía las grandes metrópolis siguen teniendo oportunidades laborales.

De acuerdo con el análisis donde se comparó el panorama laboral en 182 áreas metropolitanas de EE.UU., estas son las ciudades con más vacantes de empleo per cápita:

1. Pittsburgh, Pensilvania

2. Columbia, Carolina del Sur

3. Orlando, Florida

4. San Luis, Misuri

5. Richmond, Virginia

Al respecto, Chip Lupo, escritor y analista de WalletHub comentó que “más allá de la mera disponibilidad, estas ciudades también ofrecen sólidas protecciones laborales, acceso a empleadores de primera categoría y abundantes oportunidades de trabajo compartido o prácticas profesionales que apoyan a los empleados en las diferentes etapas de sus carreras”.

En el informe se puede notar que Pittsburgh encabeza la lista, esta ciudad al oeste de Pensilvania, es reconocida por sus industrias de manufactura y construcción, pero también se desarrolla en otros sectores como: educación y servicios de salud.

La lista continua con ciudades como Columbia, Orlando, San Luis y Richmond que para Lupo “si bien, los salarios iniciales y la variedad de sectores no siempre son los más altos, la combinación de oportunidades, estabilidad y calidad del trabajo hace que estos mercados sean especialmente atractivos para quienes buscan un cambio de carrera”, comentó.

Por otra parte, el análisis de WalletHub también señala las ciudades con menos vacantes de empleo per cápita:

1. Glendale, California

2. Santa Clarita, California

3. North Las Vegas, Nevada

4. Stockton, California

5. Detroit, Michigan

Entre las métricas de evaluación, los analistas de WalletHub resaltaron; el tiempo, los salarios, el promedio de viaje, la seguridad y la calidad de vida como predominantes.

