Si te has mudado recientemente a Estados Unidos, seguramente quieres encontrar los mejores trabajos con salarios altos para inmigrantes en USA con el fin de lograr mayor estabilidad económica. Aunque el acceso al mercado laboral puede variar según el estatus migratorio, la experiencia y el nivel educativo, existen sectores donde los inmigrantes han logrado insertarse con éxito y obtener ingresos competitivos. Algunos de esos sectores son los que se describen a continuación.

Algunos empleos en Estados Unidos pueden implicar una entrevista cuyas preguntas buscan evaluar cuán preparado y capacitado te encuentras para el puesto. Crédito: AnnaStills | Shutterstock

Mejores trabajos con salarios altos para inmigrantes en USA

Son muchos los trabajos que se pueden encontrar si cumples con los requisitos de los empleadores en Estados Unidos. En el caso de los inmigrantes, las posiciones más accesibles y convenientes son las siguientes:

1. Construcción y oficios especializados

La industria de la construcción es una de las que más emplea mano de obra inmigrante en Estados Unidos. Algunos oficios como electricista, plomero, soldador y técnico en aire acondicionado ofrecen salarios elevados, especialmente para quienes adquieren certificaciones o experiencia comprobable.

En muchos estados, estos trabajos pueden superar los ingresos promedio de empleos administrativos, incluso sin requerir estudios universitarios formales.

2. Transporte y logística

El sector del transporte ofrece oportunidades bien remuneradas, sobre todo para conductores de camiones de larga distancia. Los camioneros con licencia comercial (CDL) pueden alcanzar salarios altos debido a la demanda constante de transporte de mercancías en todo el país, la cual nunca se detiene.

También existen oportunidades en almacenes, supervisión logística y manejo de flotas, donde la experiencia práctica es más valorada que el título académico. Para cubrir estos puestos no siempre es necesario saber conducir.

3. Tecnología e informática

La tecnología es uno de los sectores mejor pagados en Estados Unidos y también uno de los más abiertos a trabajadores inmigrantes calificados. Programadores, desarrolladores de software, analistas de datos y especialistas en ciberseguridad suelen recibir mejores salarios que los que podrían recibir en algunos otros sectores.

Es importante tener en cuenta que muchas de estas posiciones requieren estudios técnicos o universitarios, si no los tienes, existen alternativas como certificaciones o cursos intensivos que te pueden dar acceso a puestos de trabajo mejor remunerados. Algunas compañías, incluso, pueden pagarte por capacitación.

4. Salud y cuidado médico

El área de la salud ofrece estabilidad y buenos ingresos, incluso para inmigrantes que comienzan en posiciones intermedias. Enfermeros, asistentes médicos, técnicos de laboratorio y cuidadores especializados son algunas de las vacantes más solicitadas.

En este sector, la validación de estudios extranjeros y la obtención de licencias estatales es clave, pero el esfuerzo suele traducirse en empleos estables y con beneficios.

5. Energía y trabajos industriales

Las industrias del petróleo, gas, energías renovables y manufactura industrial pagan salarios altos debido a la complejidad y el riesgo de las tareas. En este sector, técnicos industriales, operadores de maquinaria pesada y especialistas en mantenimiento suelen ser bien muy demandados y su labor es muy bien remunerada. Muchos de estos empleos se concentran en estados como Texas, Dakota del Norte y California.

6. Servicios profesionales y emprendimiento

Algunos inmigrantes logran altos ingresos a través del autoempleo o pequeños negocios. Si prestas servicios como limpieza comercial, jardinería, remodelación, catering o transporte privado, puedes generar ingresos muy estables y hasta elevados cuando te consolidas en el área que hayas elegido.

Además, profesionales como contadores, agentes de bienes raíces y asesores financieros, una vez certificados, pueden alcanzar niveles salariales altos trabajando con comunidades locales.

Algunas personas pueden trabajar en Estados Unidos por ciertos periodos de tiempo, aunque no residan en el país. En estos casos, suele ser necesaria una visa de trabajo. Crédito: Jack_the_sparow | Shutterstock

Factores que influyen en el salario

El salario de un inmigrante en Estados Unidos no depende únicamente del sector laboral. La ubicación geográfica, la experiencia, el dominio del inglés y la disponibilidad para cubrir horarios extensos influyen directamente en las oportunidades y los ingresos que puedas obtener.

Estados o ciudades con alto costo de vida suelen ofrecer salarios más altos, pero también mayores gastos, por lo que es importante evaluar el balance entre ingresos, costos de servicios y gastos adicionales que debas cubrir.

También te puede interesar

· ¿Qué jubilados recibirán pagos del Seguro Social el próximo 14 de enero?

· TPS para venezolanos: para quiénes seguirá vigente en 2026

· EE.UU. reduce la duración del permiso de trabajo para los solicitantes de asilo