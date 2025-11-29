La revocación de licencias de manejo comerciales: arma de doble filo

La noticia de que California planea revocar 17,000 licencias de conducir comerciales otorgadas a inmigrantes con permiso legal, incluyendo a los beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) es vista como un arma de doble filo por los conductores de camiones de carga hispanos.

“Por motivos de seguridad está muy bien porque las carreteras se han vuelto muy peligrosas desde que han permitido que personas sin calificaciones manejen. Lo único que estoy en desacuerdo es que la gente con DACA, ya no vaya a poder trabajar conduciendo camiones de carga”, dijo Melvin Noriega, quien es operador de camiones de carga desde 2004.

“Tengo conocidos con DACA que tienen permisos de trabajo, a quienes les están quitando la licencia comercial, y les están llegando avisos del DMV”.

California hizo el anuncio a principios de noviembre a partir de las críticas de la administración Trump contra los estados que otorgan licencias de manejo comerciales a personas que son indocumentadas.

Una tragedia en Florida ocurrida en agosto, provocada por Harjinder Singh, un conductor de un camión de carga al dar una vuelta en U ilegal, que causó la muerte de tres personas, hizo que el tema saltara a la luz pública.

El incidente ha generado un debate sobre inmigración, licencias de conducir y un aumento del acoso contra los camioneros sijs de la India.

De acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional, Singh ingresó ilegalmente a Estados Unidos desde México en 2018.

Lo que es más, trascendió que California y Washington le habían emitido licencias de conducir comerciales, a pesar de que no aprobó un examen de inglés y que no tenía permiso legal para estar en Estados Unidos al momento de su ingreso inicial.

“Este no es un hecho aislado. Hay mucha gente que sin tener las calificaciones y el entrenamiento está manejando camiones; y no respetan los límites de velocidad. Estamos viendo además muchas compañías camaleones, que cuando sucede un accidente, a los dos o tres días, ya operan bajo otro nombre para escapar la responsabilidad”, dijo Melvin.

Hizo ver que han metido a conducir carga sin el entrenamiento adecuado, y esto se facilita porque los camiones actuales están automatizados.

“Mi camión por ejemplo es de 13 velocidades; y no está automatizado”.

El 21 octubre, un conductor de trailer presuntamente indocumentado, Jashanpreet Singh, de 21 años, provocó un fuerte choque en la autopista 10 de Ontario, California, que dejó tres muertos, entre ellos un entrenador de baloncesto de la escuela secundaria Pomona y su esposa.

Ahora enfrenta cargos de homicidio vehicular con negligencia grave y conducción temeraria en relación con el choque en llamas.

De acuerdo a medias

Al igual que Melvin, Tano Loza, quien conduce su propio camión de carga desde 2018, está de acuerdo con la medida en cierta forma.

“Entiendo los motivos y está bien que limpien pero tampoco pido que no corten parejo”.

En la opinión de Tano, se trata de un arma de dos filos.

“Es bueno porque ahora mismo hay mucho fraude con las licencias. La gente las compra; hay escuelas de manejo que buscan la manera de pasar a quienes no tienen experiencia para andar en este tipo de negocio; y no hay quien regule esas escuelas”.

Dijo que además este tipo de trabajo solía estar destinado a conductores con experiencia y madurez, pero hoy muchachos de 21 años, manejan camiones completamente cargados con 80,000 libras de peso.

“Lo que estamos viendo es a muchos muchachos manejando los camiones automatizados, en los que ya no tienen que preocuparse por meter cambios, y aprovechan para ir manejando, viendo videos todo el camino”.

Dijo que en la actualidad, la edad mínima para ser trailero es a los 21 años, pero los republicanos la quieren bajar a 18 años.

“Sería una locura”, exclamó.

Por otra parte Tano, dijo que con esta decisión se llevan a justos por pecadores, como los beneficiarios del programa Acción Diferida para DACA o con permisos temporales de trabajo a quienes ya no les van a dar licencia.

“Tengo un amigo DACA que mejor ha puesto su camión de carga a la venta, aparte de que tiene miedo de salir a conducir en las carreteras; y que lo vayan a arrestar a como están las cosas, aún con permiso de trabajo vigente”.

El conductor con 20 años de experiencia en las carreteras, afirmó que se necesita un cambio porque hay mucho tráilero irresponsable que no debería andar detrás del volante.

“Se le está echando la culpa a los choferes de la India. No puedo atacarlos porque yo también vine de otro país; y no importa de dónde vengan, lo que importa es que estén calificados para hacer el trabajo”.

Otra cuestión, dijo, es que las compañías grandes dicen que hay escasez de choferes cuando en realidad no lo hay.

“Lo que existe, es escasez de buena paga, pero las compañías grandes se valen de eso para presionar y traer choferes de otras partes del mundo con visas de trabajo y pagarles menos, y eliminar costos”.

Hizo ver que lo que se gana hoy, es 30 o 40% menos que en 1980.

“Yo soy dueño de mi propio camión y trabajo para una compañía de San Antonio que antes estaba en California. Transporto cargas de verduras y sale para pagar las cuentas”.

Revocaciones raciales

La asambleísta demócrata de Delano, Jasmeet Bains envió una carta al gobernador Gavin Newsom, exigiendo la intervención ejecutiva inmediata para impedir que el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) aplique revocaciones por motivos raciales de las licencias de conducir comerciales (CDL) de camioneros sijs e indígenas.

La carta responde a la nueva Norma Final Provisional federal dirigida a los titulares de CDL no domiciliados.

“Estamos presenciando un esfuerzo coordinado para presentar a los conductores sijs e indígenas como ‘peligrosos’ o ‘amenazas extranjeras’, basándose únicamente en la xenofobia de derecha”, declaró la asambleísta Bains.

“Esta política es el resultado directo de una retórica racista que instrumentaliza accidentes aislados para vilipendiar a toda una comunidad. Al ceder ante esta norma federal, el DMV está validando la mentira de que los inmigrantes indígenas representan una amenaza para la seguridad pública. Esto es, simple y llanamente, una ‘objetivación de turbante’”.

Enfatizó en su carta que los conductores que enfrentan la revocación son residentes con documentación completa, contribuyentes y con permisos de trabajo válidos.

Señaló que este repentino cambio de política se produce tras meses de cobertura incendiaria en medios conservadores que han explotado el miedo a los inmigrantes para atacar a la diversa fuerza laboral del sector logístico.

“California no debe servir como brazo ejecutor de la intolerancia. Estos hombres y mujeres mantuvieron nuestras cadenas de suministro en funcionamiento durante lo peor de la pandemia. Ahora, se les dice que no deben circular por nuestras carreteras debido a una agenda política que busca vilipendiar su mera existencia en Estados Unidos”.

Pidió al gobernador detener estas revocaciones de inmediato.

“No podemos permitir que el DMV despoje a familias trabajadoras de sustento para ganarse el sustento de una narrativa política de odio”.

Respiro temporal

Bajo el cambio reciente en la normativa federal, los beneficiarios de DACA ya no pueden obtener ni renovar una licencia de conducir comercial (CDL) para conducir camiones en Estados Unidos.

Sin embargo, esta norma ha sido suspendida temporalmente por un tribunal federal de apelaciones a partir del 14 de noviembre de 2025, lo que significa que, por el momento, los beneficiarios de DACA pueden seguir manteniendo o renovando sus licencias comerciales bajo las normas anteriores, aunque la situación está sujeta a litigios en curso y posibles cambios futuros.

En una entrevista para KTUV2 News de Salt Lake City, Jorge Rivera, un conductor de trailer DACA quien fue traido de México a California por sus padres a los dos años, y creció en Compton, dijo que la noticia era muy frustrante porque significa empezar de nuevo tras alcanzar el sueño americano como inmigrante.

Para corroborar que fuera verdad la información, acudió al DMV y ahí le confirmaron el cambio, lo cual le preocupó sobremanera porque su licencia de manejo comercial expira a finales de año.

“Me hubiera gustado tener mi licencia por otros dos años para tener tiempo para planear. Entiendo que la licencia de manejo comercial no lo es todo en la vida, pero me ha dado una buena vida”.