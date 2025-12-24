TPS para venezolanos: para quiénes seguirá vigente en 2026

Tras decisiones judiciales y cambios de política migratoria, miles de venezolanos en Estados Unidos perdieron el Estatus de Protección Temporal (TPS), en noviembre pasado. Sin embargo, sorprendentemente la medida no aplicó para todos: un grupo específico de venezolanos sí lo mantiene vigente para 2026.

Luego de varios meses de disputas legales, el 3 de octubre de 2025 la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó la cancelación del TPS para Venezuela en sus designaciones de 2021 y 2023.

La medida, que entró en vigencia el 7 de noviembre, se dio en el marco de la política migratoria impulsada por la Administración Trump, que decidió poner fin al TPS para más de una decena de países.

El fallo levantó las protecciones migratorias inmediatas para aproximadamente 350,000 venezolanos cubiertos por la designación de 2023 y otros 250,000 bajo la de 2021.

Quiénes conservarán el TPS en 2026

A pesar de la cancelación general, existen excepciones clave que permiten que un grupo reducido de venezolanos mantenga el beneficio activo durante 2026.

El TPS seguirá válido hasta el 2 de octubre de 2026 para quienes solicitaron volver a registrarse y recibieron un aviso de aprobación o un permiso de trabajo basado en TPS entre el 17 de enero de 2025 y el 5 de febrero de 2025 .

para quienes solicitaron volver a registrarse y recibieron un aviso de aprobación o un permiso de trabajo basado en TPS . Para quienes solicitaron la renovación del permiso de trabajo (EAD) y recibieron un aviso de recibo con extensión automática dentro de ese mismo periodo, la autorización de empleo se extiende hasta el 2 de abril de 2026.

El Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP) aclara que esta extensión del permiso laboral no equivale a una extensión del TPS. Es decir, contar con un EAD vigente no brinda protección automática contra la deportación o la detención si el TPS ya no está activo.

Por ese motivo, los expertos insisten en revisar con cuidado la situación migratoria individual y no asumir que la autorización de empleo ofrece una cobertura más amplia.

Recomendaciones legales para venezolanos con TPS

Ante este escenario, abogados especializados recomiendan varias acciones prácticas:

Verificar si el Documento de Autorización de Empleo (EAD) continúa vigente.

Conservar copias del aviso del Registro Federal que confirma la prórroga.

Entregar al empleador documentación que respalde la continuidad de la autorización de trabajo.

Monitorear de forma constante la página oficial del USCIS sobre el TPS para Venezuela, ya que pueden surgir cambios por nuevos litigios o decisiones administrativas.

Incluso con una extensión automática, los abogados señalan que es posible solicitar un nuevo EAD para que la tarjeta refleje la fecha actualizada de vencimiento, lo que puede evitar problemas de verificación laboral.

Te puede interesar:

· Remesas hacia México bajarán 5% en 2025 tras agresivas políticas migratorias de Trump

· Casa Blanca niega petición de obispos de parar acciones contra inmigrantes en Navidad

· Inmigrante universitaria deportada durante Thanksgiving reveló el trato “intimidante” de ICE